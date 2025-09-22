People

L’acteur Tom Holland hospitalisé après une chute sur le tournage du nouveau Spider Man

Jérémy Renard
lundi 22 septembre 2025
L'acteur Tom Holland

Tom Holland, qui incarne Peter Parker dans le prochain film de la franchise Spider-Man, Brand New Day, a été hospitalisé après une chute lors d’une cascade sur le plateau.

L’incident, survenu le vendredi 19 septembre aux studios Leavesden, près de Watford, au Royaume-Uni, a entraîné une commotion cérébrale légère.

Selon les médias américains, la blessure de l’acteur est survenue pendant l’exécution d’une cascade qui a mal tourné. Tom Holland aurait heurté sa tête à la suite d’une chute. Il a été transporté à l’hôpital où il a reçu des soins. Un diagnostic de commotion légère a été posé.

Le tournage temporairement suspendu après l’accident de Tom Holland

Selon The Guardian, le tournage du film a été suspendu temporairement, « par mesure de précaution ». Aucun autre membre de l’équipe ne semble avoir été blessé dans l’incident. Une information confirmée par le père de Tom Holland, Dominic, a indiqué que son fils serait absent du plateau « pendant un certain temps ».

Bien que Tom Holland ait déjà été blessé ou ait souffert d’accidents mineurs dans des cascades, c’est la première fois qu’un incident le conduit à une hospitalisation dans le cadre de Spider-Man avec un diagnostic de ce type.

Jérémy Renard
