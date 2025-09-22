L’acteur Tom Holland hospitalisé après une chute sur le tournage du nouveau Spider Man

Tom Holland, qui incarne Peter Parker dans le prochain film de la franchise Spider-Man, Brand New Day, a été hospitalisé après une chute lors d’une cascade sur le plateau.

L’incident, survenu le vendredi 19 septembre aux studios Leavesden, près de Watford, au Royaume-Uni, a entraîné une commotion cérébrale légère.

Selon les médias américains, la blessure de l’acteur est survenue pendant l’exécution d’une cascade qui a mal tourné. Tom Holland aurait heurté sa tête à la suite d’une chute. Il a été transporté à l’hôpital où il a reçu des soins. Un diagnostic de commotion légère a été posé.

Le tournage temporairement suspendu après l’accident de Tom Holland

Selon The Guardian, le tournage du film a été suspendu temporairement, « par mesure de précaution ». Aucun autre membre de l’équipe ne semble avoir été blessé dans l’incident. Une information confirmée par le père de Tom Holland, Dominic, a indiqué que son fils serait absent du plateau « pendant un certain temps ».

Bien que Tom Holland ait déjà été blessé ou ait souffert d’accidents mineurs dans des cascades, c’est la première fois qu’un incident le conduit à une hospitalisation dans le cadre de Spider-Man avec un diagnostic de ce type.