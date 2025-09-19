EA SPORTS FC 26 : la précommande déjà en promotion sur Amazon

À quelques jours de sa sortie officielle, EA SPORTS FC 26 crée déjà l’événement. Le prochain opus de la célèbre simulation de football d’Electronic Arts, attendu le 26 septembre, est disponible en précommande à prix réduit sur Amazon.

Successeur direct de FC 25, le titre poursuit l’héritage de la franchise autrefois connue sous le nom de FIFA. Avec de nouvelles fonctionnalités en mode Ultimate Team, des améliorations de gameplay et une mise à jour complète des effectifs, FC 26 s’annonce comme l’un des jeux les plus attendus de la rentrée vidéoludique.

Amazon propose une réduction très intéressante pour ses précomandes !

Sur Amazon, l’édition Standard de FC 26 est proposée à un tarif inférieur au prix conseillé dès la phase de précommande. Si la remise varie selon les plateformes, elle permet déjà aux joueurs sur PlayStation 5 et Xbox Series d’économiser plusieurs euros. Amazon ajoute également ses habituelles garanties : la commande sera facturée au prix le plus bas constaté entre l’achat et la livraison.

Au-delà de l’économie, les acheteurs bénéficient de contenus exclusifs offerts par EA :

– crédits et packs pour Ultimate Team,

– éléments cosmétiques pour le mode Clubs,

– avantages en mode Carrière,

– et, pour l’édition Ultimate, un accès anticipé de sept jours.



Cette remise anticipée illustre une tendance croissante chez les distributeurs : stimuler les ventes avant même la sortie officielle. Pour les joueurs, c’est une opportunité de garantir le jeu au meilleur prix tout en profitant de contenus additionnels.