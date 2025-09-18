Accident d’Isabelle Nanty : blessée, l’actrice a été contrainte de quitter temporairement le tournage d’une série pour TF1

L’actrice française Isabelle Nanty, âgée de 63 ans, a été hospitalisée après un accident de la route sur l’autoroute A10 survenu le vendredi 12 septembre 2025, vers 8h du matin, à hauteur de Saint-Arnoult dans les Yvelines.

La comédienne âgée de 63 ans, a été hospitalisée après un accident de la route survenue vendredi dernier sur l’autoroute A10 à hauteur de Saint-Arnoult dans les Yvelines.

Selon BFMTV, L’accident a impliqué une seule voiture, une Mercedes Classe V louée appartenant à une société. Isabelle Nanty était passagère, lorsqu’une sortie de route s’est produite. La comédienne souffrait notamment de côtes fracturées, d’une fracture au niveau des vertèbres cervicales, d’un orteil cassé, ainsi que d’un coup du lapin (traumatisme cervical) selon plusieurs sources.

Les secours (SMUR) étaient intervenus rapidement. Isabelle Nanty avait été transportée à l’hôpital Percy de Clamart, dans les Hauts-de-Seine. Ses proches et collègues, dont Jean-Paul Rouve et Dany Boon, ont donné des nouvelles rassurantes, précisant que si la comédienne est marquée par l’accident, elle va bien et doit maintenant se reposer.

Un tournage en cours pour une nouvelle série de TF1

De son côté, le site Purepeople indique, qu’un arrêt de travail de deux mois lui aurait été prescrit pour permettre sa convalescence.

Selon Le Parisien, Isabelle Nanty qui joue le rôle principal dans une nouvelle série de fiction sur TF1, ne pourra pas reprendre tout de suite le chemin du tournage en raison de son état de santé. Le tournage se poursuit quant à lui sans la comédienne et les équipes espèrent que l’actrice se rétablisse a plus vite.

Quand est-il de l’enquête sur l’accident ?

L’enquête a été confiée à la gendarmerie et relevant du parquet de Versailles, porte sur plusieurs aspects : Le conducteur du véhicule qui est un chauffeur VTC. Il aurait un permis de conduire invalide, suite à la perte totale des points depuis 2018. Le véhicule serait non assuré depuis juillet 2025, et la carte professionnelle du chauffeur était en cours de renouvellement.

Des tests d’alcoolémie et de dépistage de stupéfiants se sont révélés quant à eux négatifs.

L’hypothèse envisagée est que le conducteur se serait endormi au volant, après un long trajet (plus de 500 km) mais cela n’a pas encore été confirmée.