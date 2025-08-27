Mort Jean Pormanove : Les obsèques du streameur ont eu lieu ce mercredi en présence de ses collègues streameurs Naruto et Safine

Streaming. Le obsèques de Raphaël Graven (Jean Pormanove) ont eu lieu ce mercredi 27 août 2025 dans la stricte intimité à Nice.

Ce mercredi, les obsèques du streameur âgé de 46 ans, ont eu lieu à Nice dans la stricte intimité.

Selon BFMTV, une trentaine de personnes ont participé aux funérailles de Raphaël Graven qui était connu sur internet sous le pseudo de Jean Pormanove. Les streameurs Naruto et Safine se trouvaient également présents aux obsèques pour rendre un dernier hommage à leur collègue JP, décédé dans la nuit du 17 au 18 août, d’une mort naturelle alors qu’il était en plein live sur la plateforme Kick.

Naruto annonce la fin du « Lokal » sur Kick

Owen alias Narutovie qui s’était fait jusqu’à présent très discret depuis la mort de Jean Pormanove, a publié une story il y a quelques heures sur son compte Instagram. Dans cette dernière, on peut-y voir ce dernier prendre dans ses bras JP avant que celui-ci ne quitte le Lokal (studio dans lequel il « streamait » chaque soir) pour rejoindre les étoiles.

Une vidéo qui a été accompagnée d’un long message dans lequel Owen annonce la fin du Lokal.

Le Parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire envers la plateforme de streaming Kick

Suite au décès brutal du vidéaste, le parquet de Paris, en concertation avec le parquet de Nice, a annoncé ce mardi 26 août, l’ouverture d’une enquête préliminaire du « chef de fourniture en bande organisée de plateforme en ligne illicite ».

Cette nouvelle enquête cherche ainsi à déterminer si :

« La plateforme Kick fournissait, en connaissance de cause, des services illicites, notamment par la diffusion de vidéos d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne.

La plateforme KICK satisfaisait aux obligations issues du règlement européen sur les services numériques (DSA), notamment l’obligation de signaler aux autorités les risques d’atteintes à la vie ou à la sécurité des personnes. »

Pour rappel, « Le délit de fourniture de plateforme en ligne illicite, prévu l’article 323-3-2 du code pénal, a été modifié par la loi du 13 juin 2025, réprimant pénalement la violation de cette obligation issue du règlement européen DSA. Il est réprimé d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement et 1 million d’euros d’amende lorsqu’il est commis en bande organisée. » indique le Parquet de Paris.

Les investigations se poursuivent dans cette affaire. Elles ont été confiées à l’office anti-cybercriminalité (OFAC) de la direction nationale de la police judiciaire (DNPJ).