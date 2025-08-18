Streaming. Connu sur Kick et Twitch pour ses nombreux streams, JP allias Jean Pormanove a été retrouvé mort par ses camarades en plein live.

MISE A JOUR : L’annonce de son décès vient d’être faite par son partenaire de jeu, Owen (Narutovie) sur Instagram.

JP connu sous le nom de Jean Pormanove, est décédé après avoir été retrouvé en détresse respiratoire par ses partenaires de jeu lors d’un stream, ce lundi 18 août. L’homme âgé de 46 ans était en live depuis plusieurs heures sur la plateforme Kick dans le cadre d’un challenge avec ses amis Coudoux et Owen. Alors que le stream continuait de tourner, JP qui se reposait aurait alors montré des signes respiratoires inquiétants aux internautes qui ont alors donné l’alerte en envoyant des alertes vocales.

Sa mort a été confirmée en fin d’après-midi par son ami et collègue de stream, Owen : « J’ai toujours redouté le jour où je devais écrire ces mots. Malheureusement, cette nuit, JP (Raphaël Graven) nous a quittés (…) » peut-on ainsi lire.

Les modérateurs de la chaîne avaient pris la parole après les faits.

Sur les images que nous ne diffuserons pas, on peut-y voir Owen, alerté par les internautes, tenté de réveiller Jean-Pormanove, mais sans succès. Narutovie (Owen) a alors interrompu immédiatement le live.

Sur le serveur Discord de JP, les modérateurs ont pris la parole pour confirmer l’information : « Cette nuit, il y a eu un souci avec JP. Quand Owen a essayé de le réveiller, il ne réagissait pas. » ajoutant que « Pour l’instant, nous n’avons aucune information sur son état de santé. »

Les modérateurs qui appellent les personnes à « ne pas lancer de rumeurs ni inventer quoi que ce soit (…) »

Qui était Jean Pormanove ?

Jean Pormanove né le 26 août 1979 en France, est un streameur devenu une figure notable de la communauté francophone. Il s’est fait connaître sur Twitch, où il a accumulé plusieurs centaines de milliers de followers (estimés entre 600 000 et 650 000).

Il a été révélé en partie via un stream avec The Kairi 78, et il évoque que le streaming l’a aidé à surmonter un passé difficile, se positionnant dans un récit presque de rédemption personnelle.

Sa carrière sur Kick a aussi produit des moments marquants, comme un « best-of live » où il abordait des sujets inattendus (par exemple, la Terre plate), un live ayant culminé à 100 000 spectateurs, provoquant même un plantage de la plateforme Kick France.

Aujourd’hui, Jean Pormanove s’impose comme un visage incontournable du paysage des streamers francophones, avec une empreinte mémorable et souvent virale.