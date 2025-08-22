Mort de Jean Pormanove : L’Arcom condamne la décision de la plateforme Kick qui décide de remettre en ligne les vidéos du streameur

C’est une décision absurde qui vient d’être prise par la plateforme de streaming, Kick, celle de remettre en ligne la chaîne de Jean Pormanove, décédé ce lundi 18 août en plein live alors qu’il était âgé de 46 ans.

Une décision stupide qui fait réagir de nombreux internautes. La plateforme de streaming, Kick, a décidé de remettre en ligne ce jeudi, en fin de journée, la chaîne du streameur, Raphaël Graven, qui était connu sous le nom de Jean Pormanove, décédé ce lundi 18 août dans son sommeil alors qu’il se trouvait en live.

L’Arcom condamne la remise en ligne de la chaîne de Jean Pormanove

La chaîne de JP qui avait été immédiatement bannie juste après les faits, a été réactivée il y a quelques heures par la plateforme australienne et suscite déjà de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

L’Arcom qui n’a pas tardé à réagir, a indiqué qu’elle condamnait cette décision dans un communiqué publié ce vendredi 22 août.

« L’Arcom condamne avec force cette décision, qui va à l’encontre des premières annonces de la plateforme, laquelle semblait avoir pris la mesure de la gravité des récents évènements (…) » Communiqué de l’Arcom / Jeudi 22 Août 2025

Si la plateforme n’a pas diffusé les derniers live dans lequel Jean Pormanove rendait son dernier souffle, elle a toutefois décidé de remettre en ligne une partie des contenus précédents les heures de son décès, montrant le streameur et son acolyte, Coudoux, un homme placé sous curatelle, subir de nombreuses maltraitantes et violences.

Dans plusieurs vidéos, on peut-y voir Jean Pormanove hurler suite à divers scènes de violences commises par Owen alias « Narutovie » et « Safine » essentiellement mais aussi par la participation d’un troisième homme connu sous le pseudo de « 3 cheveux » qui n’hésite pas à lui vomir dessus dans l’une des séquences particulièrement traumatisante. Le tout visionné en direct sur cette même plateforme par plusieurs milliers d’internautes dont bon nombre d’entre eux participé activement à ce spectacle désastreux en envoyant des dons sur la chaîne de la victime.

Ce lundi matin, ce sont les internautes, inquiets de ne plus voir bouger Jean Pormanove dans son lit, qui avaient alerté « Narutovie » sur l’état de santé de son partenaire de jeu par le biais d’un don. Owen de son vrai nom était alors sorti de son lit avant de jeter une bouteille vide sur JP, espérant ainsi le réveiller mais il était déjà trop tard, celui-ci étant décédé dans son sommeil. Il avait 46 ans.

L’autopsie réalisée écarte pour le moment un lien entre le streameur et l’intervention d’un tiers

Dans le cadre d’une enquête sur la mort du streameur, l’autopsie pratiquée sur le corps de Jean Pormanove a révélé ce jeudi 21 août que « les causes probables du décès apparaissent donc d’origine médicale et/ou toxicologiques. » a fait savoir un communiqué du parquet.

« À la lumière de ces éléments, les médecins experts considèrent que le décès n’a pas une origine traumatique et n’est pas en lien avec l’intervention d’un tiers. » peut-on lire dans ce communiqué.

Le parquet précise que l’autopsie a montré « l’absence de lésions traumatiques tant au niveau interne que externe, notamment au niveau du visage et du crâne, pouvant expliquer le décès et l’absence de lésions correspondants à des brûlures. »

Selon BFMTV, l’examen médical a montré la « présence de quelques ecchymoses et lésions cicatrisées plus particulièrement sur les membres inférieurs. »