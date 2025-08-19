Violences, harcèlement, maltraitances : La Ministre du numérique saisit l’ARCOM après la mort brutale du steameur, Jean Pormanove

Le streameur, Jean Pormanove, âgée de 46 ans est décédé ce lundi matin dans un local de Nice où il était en live depuis plusieurs heures avec ses partenaires de jeux, Owen (Naruto) et Coudoux.

Mort en direct sur Kick devant des milliers d’internautes ! Raphaël Graven, 46 ans, alias Jean Pormanove, est décédé ce lundi 18 août dans un local studio situé au nord de Nice. L’homme qui était suivi par des centaines de milliers d’abonnés, est décédé subitement dans son sommeil pendant un live qui aura duré près d’une douzaine de jours.

Dans plusieurs vidéos diffusées en direct sur la plateforme Kick, Raphaël Graven, de son vrai nom, subissait depuis plusieurs mois des violences et des moqueries de la part de ses partenaires de jeu, à savoir Owen, Safine et Coudoux. Des violences physiques, de la maltraitance et des humiliations dénoncées par de nombreux internautes quand d’autres préféraient financer la chaîne du streameur par des dons.

La ministre du Numérique dénonce une « horreur absolue »

Ce mardi, c’est sur son compte officiel X que Clara Chappaz, la ministre déléguée chargée du Numérique a tenu à réagir. Elle y a dénoncé « une horreur absolue » et a expliqué « avoir saisi l’Arcom et effectué un signalement à la plateforme Pharos » concernant les faits qui ont précédé la mort du streameur.

« J’ai également contacté les responsables de la plateforme pour obtenir des explications. La responsabilité des plateformes en ligne sur la diffusion de contenus illicites n’est pas une option : c’est la loi » a souligné cette dernière.

La plateforme Kick qui n’a pas encore réagi publiquement suite au drame a toutefois indiqué à nos confrères de l’AFP qu’elle ne « pouvait donner aucune information en raison de sa politique de confidentialité. »

Cette plateforme australienne fait toutefois l’objet de nombreuses critiques après la mort brutale du streameur. Plusieurs internautes reprochent à Kick de n’avoir pas pris de mesures concernant les sévices que subissait quotidiennement Raphaël Graven.

La plateforme Kick qui est une plateforme de streaming concurrente au géant du stream gaming, Twitch, bénéficie toutefois des règles de modérations et de diffusions plus souples que sa concurrente.

Suite à ce drame, le parquet a indiqué avoir ouvert une enquête en « recherche des causes de la mort » et a ordonné une autopsie.