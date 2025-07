[TEST] Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 : Un remaster bien plaisant !

Deux ans après le retour triomphal de Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, Vicarious Visions (désormais intégrés à Blizzard) remet le couvert avec Tony Hawk’s Pro Skater 3+4. Véritable lettre d’amour à l’âge d’or du skate virtuel, cette compilation remasterisée entend raviver les souvenirs des puristes tout en séduisant une nouvelle génération. Alors, pari réussi ? Spoiler : c’est un 900° parfaitement exécuté.

Après l’annulation présumée du projet suite à l’absorption du studio par Activision Blizzard, peu de joueurs croyaient encore à l’arrivée de THPS 3+4. Et pourtant, contre toute attente, la compilation est là, armée d’un polish visuel de haut niveau, d’un gameplay affûté et d’un contenu généreux.

THPS 3, paru en 2001, et THPS 4, en 2002, marquaient une transition importante dans la série : tricks plus complexes, cartes plus vastes, objectifs plus ouverts… Et tout cela est fidèlement retranscrit ici.

Gameplay millimétré, fun immédiat

La maniabilité déjà saluée dans THPS 1+2 revient inchangée, toujours aussi précise et fluide. Le revert, le manual et le flatland permettent d’enchaîner des combos vertigineux avec une facilité grisante. Les puristes apprécieront aussi la possibilité d’activer/désactiver certaines mécaniques pour coller à l’expérience d’origine.

Les niveaux cultes sont tous là : Canada, Tokyo, Los Angeles, Kona, Alcatraz… Et toujours cette sensation unique de flow, de créativité, de défi qui fait mouche dès les premières minutes.

Une bande son qui sent bon les années 2000

Côté bande-son, les classiques répondent présents : Papa Roach, Del tha Funkee Homosapien, Alien Ant Farm, mais aussi quelques ajouts modernes bien choisis pour éviter la redondance. Le tout compose une playlist survitaminée qui colle parfaitement à l’ambiance.

Graphiquement, le jeu tourne en 4K/60 fps sur toutes les plateformes actuelles, avec des textures retravaillées, une modélisation affinée des skaters, et des effets de lumière bien dosés. Les anciens riders sont rejoints par une nouvelle génération (Nyjah Huston, Lizzie Armanto, etc.), tout en conservant les figures historiques comme Rodney Mullen ou Bam Margera.

La création de skateparks et de skaters personnalisés est toujours là, enrichie par une interface plus ergonomique. On regrettera juste l’absence de mode crossplay à sa sortie – une promesse que les développeurs assurent vouloir tenir via une mise à jour future.