Disparition du journaliste Daniel Bilalian à l’âge de 78 ans

C’est une figure emblématique du journalisme qui s’en va ! Daniel Bilalian, ancien journaliste et ancien directeur de la rédaction des sports de France Télévisions, s’est éteint ce lundi 14 mai à l’âge de 78 ans.

Une immense carrière dans le journalisme

Né le 10 avril 1947 à Paris, il laisse derrière lui une carrière riche et marquante, tant à la présentation des journaux télévisés qu’à la direction des sports de France Télévisions.

Issu d’une famille d’origine arménienne, Daniel Bilalian poursuit des études de droit à Lille avant de se tourner vers le journalisme. À 20 ans, il débute à L’Union de Reims, puis devient correspondant régional pour l’ORTF en 1971. Il intègre ensuite la rédaction nationale d’Antenne 2, où il se distingue comme grand reporter et présentateur des journaux télévisés. Il anime notamment Antenne 2 Midi de 1979 à 1986, puis le Journal de 13 heures de 1982 à 1986, avant de co-présenter le Journal de 20 heures en alternance avec Christine Ockrent.

Sa carrière connaît des rebondissements : évincé en 1985 après un débat sur l’extrême droite, il revient en 1987 pour présenter les journaux du week-end jusqu’en 1990. Il anime également des émissions comme Stars à la barre et Mardi Soir . En 1994, il revient au 13 heures de France 2, puis au 20 heures en 1997, où il présente les journaux en semaine jusqu’en 1998.

À la tête des sports de France Télévisions

En juillet 2004, Daniel Bilalian est nommé directeur de la rédaction des sports de France Télévisions, puis directeur des sports en 2005. Sous sa direction, il commente les cérémonies d’ouverture des Jeux olympiques de 2006 à 2016, notamment à Turin, Pékin, Vancouver, Sotchi et Rio de Janeiro . Il défend également des événements comme Roland-Garros, le Tour de France et le Tournoi des Six Nations.

Cependant, son management suscite des tensions : en 2010, une motion de défiance est votée par les journalistes sportifs de la rédaction, dénonçant ses méthodes jugées dangereuses . Malgré ces critiques, il reste en poste jusqu’à sa retraite en 2016, succédé par Laurent-Éric Le Lay.

En 2020, Daniel Bilalian se lance en politique en se présentant aux élections municipales de Neuilly-sur-Seine sur la liste menée par Jean-Christophe Fromantin. Élu conseiller municipal, il est chargé de mission « Cercle International de Neuilly » et rejoint la commission « Solidarités ».

Marié en 1971 à Christine de Précigout, il a une fille, Marguerite, née en 1975. Il se remarie en 2020 avec Frédérique Renimel.

Un journaliste respecté

Daniel Bilalian était reconnu pour sa rigueur, son professionnalisme et son engagement envers le service public. Sa voix grave et sereine a accompagné les téléspectateurs lors de nombreux événements marquants, et son nom reste associé à l’histoire du journalisme audiovisuel français.