Croisière MSC : Le FBI enquête pour meurtre à bord du paquebot MSC Seascape

Une croisière de rêve s’est transformée en cauchemar lorsque le paquebot MSC Seascape a dû rebrousser chemin d’urgence vers le Texas. Le FBI a ouvert une enquête pour meurtre.

Un voyage qui devait être idyllique a basculé dans l’horreur en seulement quelques heures. D’après les informations exclusives révélées par le média américain TMZ, le FBI a immédiatement saisi l’affaire et ouvert une enquête pour « homicide suspect » à la suite d’un décès survenu en pleine mer. Le navire concerné, le gigantesque MSC Seascape, a été contraint d’annuler sa trajectoire initiale pour regagner en urgence la terre ferme.

MSC Croisières a confirmé le détour imprévu, déclarant dans un communiqué : « Après avoir signalé un incident impliquant un passager à bord de notre navire, les autorités nous ont demandé de retourner au port de Galveston. »

Un retour forcé sous haute tension au port de Galveston

Parti la veille pour une semaine d’évasion sous le soleil des Caraïbes, le paquebot a radicalement changé de cap au milieu de la nuit, aux alentours de 00h20, sur ordre direct des autorités. Le navire a ainsi accosté en urgence au port de Galveston, au Texas, où l’attendaient de pied ferme les enquêteurs fédéraux.

Si les détails entourant les circonstances exactes de ce drame demeurent pour l’instant verrouillés par les autorités fédérales, la compagnie MSC Cruises a confirmé la nouvelle, assurant collaborer pleinement avec la justice. Une task-force composée du FBI, de la Garde côtière américaine, de la police portuaire et des services des douanes est actuellement à pied d’œuvre pour faire toute la lumière sur cette affaire.