Drame absolu au Chili : une maison de retraite s’embrase, au moins 16 morts

Un violent incendie s’est déclaré dans une maison de retraite au Chili, provoquant la mort de plusieurs résidents. Retrouvez les premiers éléments sur ce drame qui secoue le pays.

Un violent incendie a ravagé une maison de retraite au Chili, coûtant la vie à 16 personnes âgées. Le sinistre s’est déclaré de manière soudaine, prenant au piège la majorité des occupants de l’établissement. Selon les informations rapportées par le médiaTMZ, seuls 10 survivants ont pu être évacués par les secours sur les 26 résidents que comptait la structure.

D’importants moyens de secours ont été déployés

Les équipes de pompiers et les services d’urgence ont déployé d’importants moyens pour circonscrire le feu. Malgré la rapidité d’intervention des équipes de secours, le bilan humain s’avère lourd en raison de la difficulté d’évacuation des résidents, dont beaucoup présentaient une mobilité réduite. Plusieurs personnes ont été transportées en urgence vers les centres hospitaliers les plus proches pour traiter des brûlures et de graves intoxications par la fumée.

Une enquête officielle a été ouverte par les autorités locales afin de déterminer l’origine exacte du départ de feu. Les experts cherchent à établir si l’incendie découle d’un problème électrique, d’un dysfonctionnement du système de chauffage ou d’une négligence. Le respect des normes de sécurité et l’état des installations de l’établissement feront également l’objet de vérifications approfondies dans les prochains jours.