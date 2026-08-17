DRAME EN IRLANDE : Cinq adolescents tués et une famille gravement blessée dans une collision frontale à contresens sur l’autoroute M9

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Un dramatique accident de la route est survenu sur l’autoroute M9 dans le comté de Kildare, en Irlande. Un véhicule suspecté d’avoir été volé et roulant à contresens a percuté de plein fouet une voiture transportant une famille qui se rendait à l’aéroport. Le bilan fait état de cinq morts et de quatre blessés graves, dont un enfant.

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 3 heures du matin, la tranquillité de l’autoroute M9 s’est brisée au niveau des jonctions 3 et 4, près de la localité de Moone, dans le comté de Kildare. Une berline BMW circulant à vive allure dans le mauvais sens sur les voies menant vers le nord est entrée en collision frontale avec un véhicule familial de marque Hyundai. L’impact, d’une violence extrême, n’a laissé aucune chance aux occupants du premier véhicule.

Les cinq adolescents sont décédés sur le coup

À l’intérieur de la BMW, cinq adolescents de sexe masculin ont perdu la vie sur le coup. Les secours et les forces de l’ordre (la Garda) dépêchés sur place ont découvert une scène de dévastation. Selon les premiers éléments collectés par les enquêteurs, le véhicule à l’origine du drame aurait été volé peu de temps auparavant à Athy. Les cinq jeunes occupants portaient des cagoules et le véhicule circulait à contresens sur l’axe autoroutier pour échapper ou provoquer les forces de l’ordre.

Dans l’autre véhicule impliqué se trouvait une famille originaire de la région de Carlow, en route vers l’aéroport de Dublin pour y prendre un vol de vacances. Les quatre occupants de cette voiture ont tous été grièvement blessés lors du choc. Il s’agit de deux femmes âgées d’une trentaine d’années, dont la conductrice, d’une jeune femme dans la vingtaine, ainsi que d’un enfant de 7 ans. Transférées en urgence absolue vers différents centres hospitaliers de la région (Tallaght, St. Luke’s et l’hôpital pédiatrique de Crumlin), les victimes restent dans un état jugé sérieux à critique.

Face à la gravité des faits, le commissaire de la Garda, Justin Kelly, a vivement dénoncé un comportement répréhensible et d’une imprudence totale, soulignant que ces drames liés à des véhicules roulant à contresens surviennent parfois dans le cadre de défis ou de vidéos publiées sur les réseaux sociaux. L’organisme indépendant de surveillance de la police (Fiosrú) a également été saisi afin de déterminer les circonstances exactes entourant l’intervention policière préalable à l’accident. Un appel à témoins a été lancé pour récupérer d’éventuelles images de caméras embarquées (dashcams) enregistrées sur ce tronçon d’autoroute au moment du drame.