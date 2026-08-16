Drame dans les Grisons : Un accident mortel de calèche fait un mort et 12 blessés dans le Val Roseg

Une promenade touristique dans la vallée de la Haute-Engadine a viré au drame ce samedi. Une panne de freinage sur une calèche a provoqué une sortie de route mortelle près de Pontresina.

Une excursion estivale à travers les paysages majesteux des Grisons s’est achevée dans la tragédie. Ce samedi après-midi, un groupe d’une quarantaine de touristes effectuait une traversée du Val Roseg, une zone prisée de la Haute-Engadine située près de Pontresina. Alors que les visiteurs regagnaient leur point de départ à bord de deux convois hippomobiles composés de calèches et de wagons de passagers, l’un des attelages a été victime d’un grave dysfonctionnement.

Un problème de freins à l’origine du crash

Selon les premiers éléments communiqués par la police cantonale grisonne, le drame s’est déroulé lors d’une phase de descente. S’apercevant que le système de freinage de son attelage à trois chevaux manquait d’efficacité, le cocher a immédiatement cherché à bifurquer vers une zone plus plate pour ralentir le convoi.

Malheureusement, au cours de cette manœuvre d’urgence, l’un des chevaux a rechigné ou perdu l’équilibre avant de chuter. Le conducteur a alors perdu le contrôle du véhicule hippomobile, qui a quitté sa trajectoire pour aller percuter violemment un arbre en bordure de chemin, éjectant plusieurs passagers au moment de l’impact.

Une femme de 73 ans est décédée

Le bilan humain est lourd : une femme de 73 ans a succombé à ses blessures sur les lieux de l’accident. Douze autres passagers ont été blessés, dont deux se trouvent dans un état grave.

Un important dispositif d’urgence a été déployé dans la vallée. Trois hélicoptères ainsi que quatre ambulances sont intervenus pour évacuer les victimes vers les établissements hospitaliers du canton. Une cellule de soutien psychologique a également été mise en place à Pontresina pour prendre en charge les passagers indemnes choqués par la scène.

Le Ministère public et la police cantonale des Grisons ont ouvert une enquête afin de déterminer précisément les circonstances techniques et humaines qui ont conduit à ce drame.