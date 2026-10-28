Catastrophe ferroviaire en Espagne : Plus de 30 morts dans une collision de TGV au sud de Madrid

URGENT – Suivez les dernières informations sur le dramatique accident ferroviaire à Urda (Tolède), impliquant un AVE et un Iryo : bilan lourd, blessés et causes.

Un terrible accident de train a frappé l’Espagne ce mercredi matin, à proximité de la gare d’Urda, dans la province de Tolède et au sud de Madrid. Vers 08h54, un train à grande vitesse AVE de la compagnie nationale Renfe a violemment percuté par l’arrière un convoi de la société privée Iryo, qui circulait sur la liaison reliant Madrid à l’Andalousie. Sous la violence du choc, deux wagons ont déraillé avant de chuter le long d’un talus, semant la panique et le chaos parmi les voyageurs.

Une nouvelle tragédie ferroviaire endeuille l’Espagne près de Tolède

Le bilan provisoire communiqué par les autorités de Castille-La Manche fait état d’au moins 31 morts et d’environ 80 blessés, un chiffre qui pourrait malheureusement s’alourdir à mesure que progressent les opérations de secours. Les images aériennes diffusées par le ministère de l’Intérieur montrent des carcasses métalliques enchevêtrées et une mobilisation massive des services d’urgence, tandis que le trafic ferroviaire entre Madrid, Ciudad Real et l’Andalousie a été totalement interrompu. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, s’est déclaré « consterné », et le roi Felipe VI a déploré « une terrible tragédie » pour le pays.

Enquête technique en cours et contexte sécuritaire tendu

Alors que les équipes de secours s’affairent sur le terrain pour terminer l’évacuation des victimes et sécuriser les lieux, les autorités judiciaires et les experts en transports s’attellent à comprendre les causes de cette collision sur la ligne à grande vitesse. L’enquête doit déterminer comment un train a pu en rattraper un autre sur cette portion stratégique, alors que la sécurité du réseau fait l’objet d’une surveillance accrue, quelques mois seulement après d’autres incidents majeurs survenus sur les rails espagnols.

Les réactions de solidarité internationale affluent, et la classe politique espagnole est profondément marquée par ce drame qui survient en pleine période électorale. Les familles des victimes et les rescapés pris en charge dans les hôpitaux voisins témoignent de la violence inouïe de ce choc frontal et par l’arrière, replongeant le pays dans le traumatisme des grands accidents ferroviaires.