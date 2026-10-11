Essonne : Un homme tué à coup de couteau devant une boîte de nuit à Chilly-Mazarin

La victime est décédée dans la nuit de vendredi à samedi, devant l’établissement Le Pablo, situé dans cette commune de l’Essonne. Une enquête a été ouverte.

Une bagarre à la suite d’une sortie de boîte de nuit qui a tourné au drame ? C’est ce que cherchent à comprendre les enquêteurs, après le décès d’un homme survenu dans la nuit de vendredi à samedi, devant la discothèque Le Pablo à Chilly-Mazarin, dans l’Essonne.

Selon Le Parisien qui révèle l’information, les faits se sont déroulés aux environs de 6 heures du matin, quand une altercation s’est produite devant l’établissement de nuit. Au cours de la rixe, un homme a été poignardé au niveau de l’abdomen par un individu. Grièvement touché, la victime a été prise en charge par les secours qui n’ont malheureusement pas pu la sauver.

Trois personnes placées en garde à vue

L’auteur du coup de couteau, a quant à lui été été maîtrisé par un agent de sécurité de la boîte de nuit avant d’être remis à la police nationale. Deux personnes dont l’agresseur ont été placées en garde à vue à la suite des faits.

Suite à ce drame, une « enquête en flagrance pour meurtre » a été confiée à la Division de la criminalité territoriale (DCT), a-t-on appris ce soir, de sources policières.

Un établissement déjà sujet à des faits de violences

Ce n’est malheureusement pas la première fois que cet établissement fait l’objet de faits de violences. L’exploitant qui est également le propriétaire de l’Empire Club, une boîte de nuit située à seulement quelques mètres de ce complexe, a déjà connu d’autres incidents plus ou moins marqués à proximité de ces deux clubs.

En 2023, c’est un vigile qui avait été blessé par des tirs de fusil à pompe le soir du réveillon du Nouvel An. Une violente bagarre s’était également produite la même année à l’Empire ainsi qu’une agression à la scie pliante.

Face à ces épisodes de violences, la préfecture de l’Essonne avaient procédé à plusieurs fermetures administratives.

Jérémy Renard