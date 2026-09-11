Zone Interdite : infiltration inédite et révélations choc sur la crise de l’école française ce dimanche soir sur M6

Ce dimanche soir sur M6, Ophélie Meunier présente une grande enquête d’un an en immersion au cœur de l’Éducation nationale. Caméras cachées, manque de professeurs, contestation de l’autorité et sécurité : plongez dans les coulisses d’un système à bout de souffle.

Ce dimanche soir, M6 diffuse une immersion inédite dans le quotidien des collèges et lycées français. Pendant plus d’un an, les équipes de Zone Interdite ont suivi le quotidien d’enseignants, de chefs d’établissement et d’élèves, tout en s’infiltrant à l’aide de caméras cachées dans des sessions de recrutement éclair. Ce document exceptionnel livre un constat brut : manque de moyens, gestion de la violence au quotidien et effritement de l’autorité parentale et professorale.

Des recrutements en urgence sans formation

L’un des volets les plus marquants de l’enquête met en lumière les dérives du recrutement des professeurs contractuels. Confrontés à une pénurie sans précédent, certains académie en viennent à embaucher des candidats en moins de trente minutes d’entretien, sans vérification approfondie de leurs compétences pédagogiques ni de leur bagage académique. Envoyés au front dès le lendemain face à des classes de 30 élèves, ces nouveaux enseignants se retrouvent démunis, livrés à eux-mêmes dans un environnement souvent instable.

Sécurité et laïcité : des principes mis à rude épreuve

Le reportage braque également le projecteur sur la montée des incivilités et la contestation permanente des programmes scolaires. De l’enseignement de l’histoire aux cours de sciences de la vie et de la Terre, les enseignants témoignent de la difficulté croissante à aborder certains thèmes sans subir de pressions ou d’intimidations. Face à cette situation, une partie du corps professoral avoue baisser les bras ou choisir l’autocensure pour préserver son calme et sa sécurité au quotidien.

Un modèle à reconstruire

Au-delà des constats alarmants, ce document donne la parole à des acteurs du terrain qui tentent, malgré l’adversité, de maintenir le navire à flot et d’innover pour redonner du sens à la transmission du savoir. Entre désillusion des vocations et démarches de résilience localisées, ce reportage dresse le portrait d’un service public à la croisée des chemins et interroge directement l’avenir des futures générations.