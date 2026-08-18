L’eurodéputée Manon Aubry hospitalisée après une morsure de vipère

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L’élue de La France Insoumise, Manon Aubry, a révélé son hospitalisation après avoir été mordue par une vipère, souffrant de complications liées à l’envenimation.

L’eurodéputée insoumise Manon Aubry a partagé une nouvelle inattendue sur ses réseaux sociaux le mardi 18 août 2026. Alors qu’elle profitait de ses vacances estivales, l’élue politique a été victime d’une morsure de vipère, un incident rare mais sérieux en France métropolitaine. Dans sa publication accompagnée d’une photo d’elle souriante sur son lit médicalisé, elle explique avec humour qu’une vipère a cru bon de venir la mordre et de l’envoyer passer un séjour à l’hôpital.

Quelques complications pour Manon Aubry suite à sa morsure

Selon les précisions données par la femme politique, la morsure a entraîné quelques complications liées à l’envenimation. Cette prise en charge médicale l’oblige désormais à observer un repos strict et à garder la jambe immobilisée pendant plusieurs jours pour assurer sa guérison.

Nos confrèreres d’Allo Docteurs précisent que chaque année en France, environ 300 morsures de ce type sont recensées, dont plus de la moitié entraînent une injection de venin nécessitant un suivi attentif ou un traitement antivenimeux.