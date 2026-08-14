Disparition de Prichard Colón : l’ancien espoir de la boxe s’éteint à 33 ans, onze ans après son drame sur le ring

Victime d’une grave hémorragie cérébrale après avoir reçu plusieurs coups interdits lors d’un combat en 2015, le boxeur portoricain Prichard Colón est décédé à l’âge de 33 ans. Son père a officialisé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux.

Le monde de la boxe est en deuil. Prichard Colón, autrefois considéré comme l’un des plus grands espoirs de la boxe portoricaine, est décédé à l’âge de 33 ans. C’est son père qui a annoncé le décès de son fils sur les réseaux sociaux.

L’origine de cette tragédie remonte au 17 octobre 2015, lors d’un affrontement disputé à l’EagleBank Arena de Fairfax (Virginie). Alors âgé de 23 ans et fort d’un parcours parfait de 16 victoires consécutives, le jeune super-welter affrontait l’Américain Terrel Williams. Au cours du combat, Colón a subi plusieurs coups illégaux derrière la tête (rabbit punches). Bien qu’il ait signalé la violence de ces impacts à l’arbitre, la rencontre s’est poursuivie avant que le Portoricain ne soit disqualifié par erreur après le neuvième round, son coin lui ayant retiré ses gants le croyant au terme de l’affrontement alors qu’il était fortement étourdi.

Pris de vertiges et de vomissements dans le vestiaire, le boxeur a été transporté d’urgence à l’hôpital. Les examens ont révélé une hémorragie cérébrale massive nécessitant une intervention chirurgicale immédiate. Plongé dans le coma pendant 221 jours, Prichard Colón en est ressorti avec de lourdes séquelles neurologiques irréversibles, incluant une paralysie partielle, une aphasie et des troubles cognitifs sévères.

Pris en charge au quotidien par sa famille, l’ancien champion a mené un long combat de plus d’une décennie. Sa situation avait également suscité une vive prise de conscience au sein du monde de la boxe, poussant ses proches à militer activement pour renforcer la sécurité des boxeurs et lutter plus fermement contre les coups interdits sur le ring.