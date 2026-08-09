Ancien célèbre animateur de TF1, Marc Emmanuel, demande de l’aide après avoir « tout perdu » dans l’incendie de d’un restaurant

Ex-animateur de l’émission « Tous ensembles » sur TF1, c’est les larmes aux yeux que Marc Emmanuel exprimait il y a quelques jours avoir « tout perdu » dans l’incendie d’un restaurant.

C’est les larmes aux yeux que Marc Emmanuel s’est confié il y a quelques jours auprès de nos confrères du Dauphiné Libéré, expliquant avoir « tout perdu » suite à l’incendie survenu dans le restaurant Le Chalet de la Croix.

L’établissement situé au Salève (Haute-Savoie) est parti en fumée après que la foudre se soit abattue sur le restaurant.

Marc Emmanuel qui s’est exprimé face caméra, en pleurs, a déclaré : « Je n’ai plus rien, tout est parti en fumée ». Celui qui avait officié de 2009 à 2015 dans l’émission à succès « Tous ensemble » sur TF1 est aujourd’hui complètement attristé par le drame de ce restaurant qu’il rénovait depuis plusieurs années et dont il avait réalisé plusieurs investissements.

Marc Emmanuel lance une cagnotte

Après avoir aidé durant de nombreuses années des personnes dans le besoin présents dans toute la France, c’est l’animateur qui demande à ce qu’on lui vienne en aide. Une cagnotte a été lancée et a déjà récolté plus de 5000 € de dons.

« Je me souviens de toute ses familles en détresse ! Que tu as su épaulé par ton grand cœur ! Dans cette émission tous ensemble Et aujourd’hui c’est tous ensemble que nous allons t’aider ! » écrit Bruno.