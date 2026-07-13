Mort de Sam Neill, l’inoubliable Dr Alan Grant de Jurassic Park, à l’âge de 78 ans

Le monde du cinéma est en deuil. L’acteur néo-zélandais Sam Neill, dont la carrière a brillamment navigué entre films d’auteur prestigieux et blockbusters planétaires, est décédé soudainement ce lundi 13 juillet 2026 à Sydney.

C’est par un communiqué officiel partagé par sa famille sur ses réseaux sociaux que la nouvelle a été annoncée. Âgé de 78 ans, le comédien s’est éteint paisiblement à Sydney, entouré de ses proches. Sa famille a décrit cette perte comme « soudaine et inattendue ».

Bien que l’acteur ait révélé en 2023 se battre contre un lymphome à cellules T (un cancer du sang agressif), ses proches ont tenu à préciser qu’il était totalement en rémission et débarrassé du cancer au moment de sa mort. La cause exacte de son décès n’a pas été spécifiée.

Si le nom de Sam Neill résonne chez toutes les générations, c’est avant tout pour son rôle magistral du Dr Alan Grant dans le chef-d’œuvre de Steven Spielberg, Jurassic Park (1993). Chapeau de cow-boy sur la tête, flegmatique mais courageux face aux vélociraptors, il avait su donner au personnage une humanité et une autorité qui ont marqué l’histoire de la pop culture. Un rôle culte qu’il avait repris avec plaisir dans Jurassic Park 3 puis dans Jurassic World : Le Monde d’après en 2022.

Mais réduire Sam Neill à ce seul bloc de pierre serait une erreur. L’acteur possédait une polyvalence rare :



– Au cinéma : Il a bouleversé le public dans le drame oscarisé La Leçon de Piano de Jane Campion, a exploré l’horreur spatiale dans Event Horizon et s’est illustré dans À la poursuite d’Octobre Rouge.

– À la télévision : Il a incarné avec brio le machiavélique et terrifiant inspecteur Chester Campbell dans la série à succès Peaky Blinders.

La pluie d’hommages

Dès l’annonce de sa disparition, les hommages ont afflué de la part de ses pairs et des dirigeants politiques. Le Premier ministre néo-zélandais, Christopher Luxon, a salué « l’un des plus grands » de son pays, rappelant que pendant plus de 50 ans, il avait porté les histoires de la Nouvelle-Zélande à travers le monde.

Quand il ne tournait pas, Sam Neill aimait se ressourcer dans son vignoble en Nouvelle-Zélande (Two Paddocks), entouré de ses animaux, partageant régulièrement des vidéos pleines d’humour et d’autodérision sur internet.

L’acteur laisse derrière lui une filmographie monumentale, quatre enfants, huit petits-enfants, et des millions de fans qui, à chaque fois qu’un dinosaure rugira sur un écran, penseront au Dr Grant.