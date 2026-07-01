Isabelle Adjani condamnée à 10 mois de prison avec sursis en appel

Rejugée devant la cour d’appel de Paris pour fraude fiscale aggravée et blanchiment, la célèbre actrice française Isabelle Adjani a vu sa peine considérablement allégée par rapport à sa condamnation en première instance.

Ce mercredi 1er juillet 2026, la cour d’appel de Paris a rendu son verdict dans l’affaire opposant l’administration fiscale à Isabelle Adjani. Si la juridiction a confirmé la culpabilité de l’icône du cinéma français pour fraude fiscale et blanchiment, elle a choisi de réduire de manière spectaculaire la sanction pénale qui lui avait été infligée initialement.

L’actrice de 71 ans a ainsi été condamnée à 10 mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une amende de 10 000 euros. Pour rappel, en décembre 2023, le tribunal correctionnel de Paris l’avait condamnée en première instance à deux ans de prison avec sursis et à une lourde amende de 250 000 euros. Selon une information de BFMTV, les avocats de la star se sont dits particulièrement soulagés par cette réduction drastique, tout en annonçant leur intention de se pourvoir en cassation.

« Tout ça pour ça, la sanction pénale est drastiquement diminuée », a réagi Me David Lepidi, l’un des conseils de l’actrice, saluant un dénouement beaucoup plus mesuré.

Une défense axée sur la « phobie administrative »

Lors de son procès en appel qui s’est tenu au début du mois d’avril, la star aux cinq César avait longuement pris la parole pour rejeter toute intention frauduleuse et se positionner en victime. Évoquant une profonde « phobie administrative », Isabelle Adjani avait pointé du doigt les agissements d’un ancien conseiller financier indélicat qui lui avait promis de gérer l’ensemble de ses obligations fiscales.

« Je vais être honnête, je n’ai jamais rempli une fiche d’impôt. Et heureusement, car ça aurait été désastreux »



avait-elle concédé avec franchise à la barre, affirmant n’avoir aucune capacité ni aucun goût pour « stratégiser » des montages financiers.

Les faits reprochés maintenus par la Cour

Malgré l’allègement de la peine, la cour d’appel a validé les manquements reprochés à l’artiste. La justice reprochait principalement à Isabelle Adjani de s’être frauduleusement et fictivement domiciliée au Portugal au cours des années 2016 et 2017 afin d’échapper à l’impôt sur le revenu en France.

Il lui était également reproché d’avoir dissimulé une donation de deux millions d’euros sous la fausse apparence d’un prêt consenti en 2013, et d’avoir fait transiter des flux financiers suspects par l’intermédiaire d’un compte bancaire situé aux États-Unis en 2014. L’accusation a rappelé que le centre principal de ses intérêts économiques et de sa vie courante demeurait l’Hexagone, entraînant une obligation de déclaration fiscale en France.