Mort de Hayden Panettiere : l’actrice de Heroes et Nashville retrouvée sans vie à 36 ans

L’actrice américaine Hayden Panettiere est décédée à l’âge de 36 ans en Caroline du Sud. Retrouvée inconsciente par une connaissance, les autorités ouvrent une enquête.

Le monde des séries est en deuil après l’annonce de la disparition soudaine de l’actrice et chanteuse Hayden Panettiere. Âgée de seulement 36 ans, la comédienne a été retrouvée sans vie le dimanche 16 août 2026 au sein d’une résidence située à Greenville, en Caroline du Sud.

Selon les premiers éléments transmis par les autorités locales, un appel d’urgence au 911 a été émis en début d’après-midi par une connaissance de l’artiste indiquant la présence d’une femme inconsciente en arrêt cardiaque. Malgré l’intervention rapide des secours et les tentatives de réanimation pratiquées sur place, le décès a été prononcé dans le logement. Les services de police de Greenville ainsi que le bureau du médecin légiste ont ouvert une enquête afin de déterminer précisément les causes du décès, bien qu’aucun signe d’acte criminel ou de circonstance suspecte n’ait été relevé à ce stade.

Le père d’Hayden Panettiere particulièrement ému

Le père de la comédienne a confirmé la tragique nouvelle dans une déclaration émouvante, rendant hommage à une figure lumineuse qui a marqué le public tant par ses performances à l’écran que par son énergie. Hayden Panettiere s’était fait connaître dès son plus jeune âge avant de rencontrer un succès mondial grâce à son rôle emblématique de Claire Bennet dans la série fantastique Heroes, puis en incarnant la chanteuse Juliette Barnes dans la série dramatique Nashville. Elle avait également participé à plusieurs films majeurs du cinéma américain, dont la franchise horrifique Scream.

Au-delà de sa carrière artistique fructueuse, la vie personnelle de l’actrice avait été marquée par des épreuves médiatisées, notamment des combats publics contre des problèmes d’addiction ainsi qu’une relation tumultueuse. La comédienne laisse derrière elle sa fille Kaya, née de son ancienne union avec le boxeur Wladimir Klitschko. Une autopsie ordonnée par les autorités médicales de Caroline du Sud devrait apporter dans les prochains jours de nouvelles précisions sur l’origine exacte de ce drame.