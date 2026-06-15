Test de Farming Simulator 26 : La simulation agricole atteint-elle le sommet de son art ?

Après un opus 25 qui avait posé des bases solides (notamment avec l’Asie et la riziculture), Giants Software revient cette année avec Farming Simulator 26.

Pour cette cuvée, le studio suisse nous promet une immersion encore plus poussée, une refonte graphique attendue et une refonte de la physique qui pourrait bien faire grincer des dents les habitués du raccourci en tracteur à travers la montagne. Alors, simple mise à jour ou véritable révolution verte ? Sortez les bottes, on fait le tour du propriétaire.

Soyons honnêtes : la série n’a jamais été un étalon graphique. Pourtant, Farming Simulator 26 marque un vrai gap générationnel grâce à une mise à jour majeure du Giants Engine.

La gestion de la lumière et de la météo dynamique franchit un cap. Voir le soleil se lever à travers la brume matinale sur une plaine américaine ou observer l’orage gronder sur une vallée européenne a un côté hypnotique. Mention spéciale à la modélisation de la boue et du sol : la déformation des terrains est désormais ultra-réaliste. Si vous tentez de traverser un champ détrempé avec une moissonneuse-batteuse de 15 tonnes, vous allez couler. Et c’est un pur bonheur (enfin, jusqu’à ce qu’il faille appeler le voisin pour vous remorquer).

Gameplay : Quoi de neuf sous le capot ?

Si le cœur du jeu reste fidèle à lui-même (cultiver, récolter, vendre, répéter), FS26 apporte des ajustements de confort et des nouveautés majeures qui changent la donne.

1. L’agriculture de précision et la météo connectée

La météo n’est plus juste esthétique, elle dicte votre calendrier. Un bulletin météo annonce de la grêle ? Vous avez intérêt à accélérer la récolte de vos céréales sous peine de perdre 30 % de vos rendements. De plus, l’intégration native de l’agriculture de précision (gestion du pH du sol, capteurs d’azote) demande un vrai travail d’analyse pour optimiser ses parcelles.

2. Le marché dynamique et la logistique

Terminé l’époque où l’on stockait bêtement son grain en attendant le mois magique où les prix s’envolent. Désormais, le marché mondial fluctue en fonction de l’offre et de la demande de l’IA. De plus, la gestion de la logistique a été approfondie : vous pouvez créer votre propre entreprise de transport pour livrer vos chaînes de production ou celles des fermes environnantes.

Les nouveautés en bref :

– Nouvelles cultures : Introduction de la culture de petits fruits (fraises, myrtilles) sous serres industrielles et de la culture de la canne à sucre revisitée.

– Élevage : Les cycles de vie des animaux sont plus complexes. Le bien-être animal influe directement sur la qualité du lait ou de la laine.

– Le parc de véhicules : Plus de 500 machines sous licences officielles (John Deere, Case IH, Fendt, New Holland…). Les tableaux de bord en vue intérieure sont entièrement interactifs.

Une ergonomie toujours un poil rustique

C’est le point noir habituel de la licence, et FS26 n’y échappe pas totalement. Bien que Giants Software ait fait des efforts sur l’interface, les menus restent denses, voire austères pour les néophytes.

L’accessibilité a été améliorée via un système de tutoriels sous forme de scénarios guidés, mais la courbe d’apprentissage reste une montagne pour quiconque n’a jamais touché à la franchise. Quant aux ouvriers de l’IA (vos employés), s’ils sont devenus plus intelligents pour tracer des lignes droites et livrer des points A à un point B, ils s’emmêlent encore parfois les pinceaux (et les roues) face à un arbre un peu trop proche d’un champ.