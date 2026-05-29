Harry Potter à Versailles : Tout savoir sur l’événement gratuit « Retour à Poudlard » 2026

Pour célébrer les 25 ans du film Harry Potter à l’école des sorciers , l’événement mondial « Retour à Poudlard » pose ses valises dans un cadre historique d’exception : les Jardins de l’Orangerie du château de Versailles . Au programme de cette édition anniversaire unique prévue le samedi 29 août 2026 : cours de sortilèges géant avec le chorégraphe officiel de la saga et animations immersives gratuites sur inscription . Découvrez comment réserver votre place dès l’ouverture de la billetterie le 3 juin prochain .

Chaque année, à l’approche du 1er septembre, la communauté des sorciers vibre à l’unisson pour célébrer la rentrée à Poudlard. Après le succès du « Grand Examen » organisé en 2025 à la bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris, Warner Bros. Discovery France voit les choses en grand pour fêter un quart de siècle de magie sur grand écran. C’est le majestueux domaine du château de Versailles qui accueillera les festivités le samedi 29 août 2026, de 9h00 à 20h00.

Cet événement à ciel ouvert est entièrement gratuit et accessible sur inscription préalable, offrant un moment de rassemblement unique pour toutes les générations de fans.

Un cours de sort collectif avec le chorégraphe de la saga

Le point d’orgue de cette journée s’annonce d’ores et déjà mémorable. Les participants seront invités à lever leurs baguettes magiques pour un immense cours de sort collectif. Pour guider la foule, l’événement accueillera un invité exceptionnel : Paul Harris, le chorégraphe officiel des combats à la baguette dans les films de la saga. Les fans pourront ainsi apprendre et reproduire pas à pas les enchaînements devenus cultes.

La journée sera rythmée par trois sessions de 3 heures. En dehors de l’initiation aux sortilèges, les visiteurs pourront déambuler dans les allées de l’Orangerie pour découvrir des animations inédites et des surprises tenues secrètes jusqu’au Jour J.

À la tombée de la nuit, la magie se prolongera avec le spectacle des Grandes Eaux Nocturnes du château de Versailles, spécialement revisité aux couleurs de Harry Potter. Victime de son succès, cette seconde partie de soirée affiche toutefois déjà complet.

Comment participer et s’inscrire à l’événement ?

Pour pouvoir fouler le sol de l’Orangerie et participer aux animations, la réservation est obligatoire.

Date d’ouverture de la billetterie : Mercredi 3 juin 2026.

Tarif : Gratuit.

Lieu de l’événement : Jardins de l’Orangerie du château de Versailles (Entrée par le 3 route de Saint-Cyr, 78000 Versailles, via la grille des Premières Cent Marches).

Modalités : Les inscriptions se feront en ligne via un site internet dédié.

La France, terre de sorciers : des chiffres impressionnants

À l’occasion de cet anniversaire, Warner Bros. a partagé quelques données qui confirment l’engouement historique des Français pour l’univers de J.K. Rowling :

59 millions d’entrées cumulées au cinéma en France pour l’ensemble de la saga, dont 9,6 millions uniquement pour le premier film.

40 millions de livres vendus sur le territoire national.

Gryffondor reste la maison préférée des Français (27% d’identification), talonnée de très près par Serdaigle et Poufsouffle (26%), tandis que Serpentard ferme la marche (22%).



Cet événement à Versailles lancera en beauté une fin d’année très dense pour la franchise. Les fans attendent également de pied ferme Noël 2026, date à laquelle débutera la toute nouvelle série HBO Original Harry Potter à l’école des sorciers sur la plateforme HBO Max.