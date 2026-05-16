Violent incendie aux Loges-en-Josas : 2 800 m² d’entrepôts détruits, un immense panache visible jusqu’à Paris

Un impressionnant incendie s’est déclaré aux Loges-en-Josas, dans les Yvelines, ravageant près de 2 800 m² d’entrepôts industriels. Le spectaculaire panache de fumée noire, visible jusqu’à Paris, a mobilisé d’importants moyens de secours tandis qu’une enquête est ouverte pour déterminer l’origine du sinistre.

Un violent incendie s’est déclaré aux Les Loges-en-Josas (Yvelines), provoquant la destruction de près de 2 800 m² d’entrepôts industriels. L’épais nuage de fumée noire généré par le sinistre était visible à plusieurs kilomètres, jusque dans certains secteurs de Paris et des Hauts-de-Seine, suscitant l’inquiétude des riverains.

Les flammes se sont propagées rapidement au sein des bâtiments de stockage, obligeant les sapeurs-pompiers à déployer un important dispositif d’intervention pour éviter toute extension du feu aux structures voisines. Plusieurs dizaines de soldats du feu ont été mobilisés durant plusieurs heures afin de maîtriser l’incendie.

Une fumée visible depuis Paris

Le spectaculaire panache noir a été observé depuis plusieurs communes d’Île-de-France, alimentant de nombreuses publications sur les réseaux sociaux. Des automobilistes et habitants ont partagé des vidéos montrant une colonne de fumée dense s’élevant dans le ciel francilien.

Selon les premiers éléments communiqués par les autorités, aucune victime n’aurait été signalée au moment des opérations de secours. Les autorités restent toutefois prudentes en attendant les conclusions des investigations et l’analyse complète des dégâts matériels.

Les causes de l’incendie encore inconnues

À ce stade, l’origine exacte du sinistre n’a pas encore été déterminée. Une enquête devrait être ouverte afin d’établir les circonstances précises du départ de feu et de vérifier si des produits sensibles étaient stockés dans les entrepôts touchés.

Les autorités surveillent également l’impact potentiel des fumées sur la qualité de l’air. Ce type d’incendie industriel rappelle d’autres événements marquants survenus en France ces dernières années, notamment l’Incendie de l’usine Lubrizol à Rouen, qui avait provoqué d’importantes inquiétudes sanitaires.

Circulation et sécurité autour du site

Par mesure de sécurité, un périmètre a été mis en place autour de la zone sinistrée afin de faciliter l’intervention des secours et limiter les risques pour les habitants. Les autorités recommandent aux riverains d’éviter le secteur et de suivre les consignes officielles en cas d’évolution de la situation.