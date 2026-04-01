Arrestation au Panama de Joël Soudron : un fugitif clé du narcotrafic bientôt extradé vers la France

Recherché depuis plusieurs années pour son rôle présumé dans un vaste trafic de cocaïne entre la Guadeloupe et la métropole, Joël Soudron a été interpellé au Panama le 30 mars 2026. Les autorités françaises ont engagé une procédure d’extradition pour juger celui qui est considéré comme l’un des organisateurs du réseau.

Le parquet de Paris a confirmé l’interpellation, lundi 30 mars 2026 à 8h10 au Panama, de Joël Soudron, visé par un mandat d’arrêt international. Né en avril 1979 en Guadeloupe, cet homme était activement recherché dans le cadre d’une enquête de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Paris portant sur un important trafic de cocaïne par conteneurs. Les démarches diplomatiques en vue de son extradition vers la France sont actuellement en cours.

Une affaire majeure de trafic de cocaïne

L’enquête remonte au 18 novembre 2011, lorsqu’un conteneur en provenance de Guadeloupe est contrôlé au port du Havre. Les douaniers y découvrent 231 kg de cocaïne. Une livraison surveillée permet, trois jours plus tard, l’interpellation de deux individus en train de décharger la marchandise.

Dans la foulée, une opération menée à Baie-Mahault, en Guadeloupe, dans les locaux d’une société de déménagement impliquée dans le transport, conduit à la saisie de 272 kg supplémentaires de cocaïne ainsi que près de 285 000 euros en espèces. La gérante de l’entreprise est également arrêtée.

Les investigations menées par l’Office central anti-stupéfiants (OFAST) révèlent alors l’ampleur du réseau : entre 20 et 30 convois de cocaïne auraient été acheminés depuis 2005, dont six pour la seule année 2011.

Un rôle central dans le réseau criminel

Selon les enquêteurs, Joël Soudron occupait une position centrale dans cette organisation. Il aurait coordonné les opérations d’importation, notamment avec l’aide d’une complice chargée d’organiser l’expédition via des sociétés de déménagement. Un autre membre du réseau était quant à lui responsable de la réception des cargaisons en métropole.

Déjà interpellé en octobre 2016 au Mali dans une autre affaire de stupéfiants, il avait été condamné à six ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Créteil. Faute de coopération des autorités maliennes concernant son extradition dans le dossier parisien, il n’avait jamais été présenté aux juges de la JIRS.

Le 6 décembre 2018, il s’évade lors d’une permission de sortie et quitte le territoire français, entamant une cavale internationale de plusieurs années.

Un procès attendu en 2026

Le 3 septembre 2025, le juge d’instruction ordonne son renvoi devant le tribunal correctionnel pour des faits d’importation et trafic de stupéfiants, blanchiment, détention d’arme de catégorie B, contrebande de marchandise dangereuse et association de malfaiteurs. Huit autres prévenus doivent également comparaître.

L’audience de mise en état est prévue le 11 juin 2026 devant la 11e chambre correctionnelle de Paris.

Une coopération internationale décisive

L’arrestation de Joël Soudron a été rendue possible grâce à une étroite collaboration entre plusieurs services spécialisés français, notamment la Brigade nationale de recherche des fugitifs (BNRF), l’Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) et l’OFAST, ainsi que les autorités panaméennes.

Une procédure de recherche des fugitifs avait été lancée fin novembre 2025 par le parquet de la JIRS de Paris. Une fois sa localisation établie, l’intervention rapide des forces de l’ordre a permis son interpellation.

Cette arrestation marque une avancée significative dans la lutte contre les réseaux internationaux de narcotrafic, en attendant désormais son extradition et son jugement en France.