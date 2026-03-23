New York : collision spectaculaire entre un avion et un véhicule de secours à l’aéroport de LaGuardia

Un avion régional d’Air Canada Express est entré en collision avec un véhicule d’intervention sur une piste de l’aéroport de LaGuardia, à New York. L’accident, survenu lors de l’atterrissage de l’appareil, a fait deux morts parmi l’équipage et provoqué la fermeture temporaire de l’aéroport.

Une collision spectaculaire s’est produite dans la nuit du 22 au 23 mars 2026 à l’aéroport de LaGuardia, à New York. Un avion régional de la compagnie Air Canada Express, un Bombardier CRJ-900 en provenance de Montréal, a percuté un véhicule de secours présent sur la piste au moment de son atterrissage.

Collision sur la piste : un choc mortel

Le choc a été particulièrement violent : l’avant de l’appareil a été gravement endommagé et la cabine de pilotage en grande partie détruite. Le pilote et le copilote ont été tués dans l’accident, ont confirmé les autorités. Plusieurs passagers et membres du personnel ont également été blessés, certains lors de l’évacuation de l’avion.

Au total, l’avion transportait 72 passagers et quatre membres d’équipage. Les secours ont rapidement été déployés sur place et plusieurs personnes ont été hospitalisées, tandis que d’autres ont été prises en charge pour des blessures légères ou un choc psychologique.

Le véhicule impliqué était un camion de pompiers de l’aéroport, qui intervenait pour un autre incident signalé sur le tarmac. Selon les premiers éléments, les contrôleurs aériens auraient tenté d’alerter le véhicule quelques instants avant l’impact.

À la suite de la collision, l’Autorité fédérale de l’aviation américaine (FAA) a ordonné la fermeture de l’aéroport de LaGuardia afin de permettre l’intervention des secours et le lancement d’une enquête. De nombreux vols ont été annulés ou déroutés vers d’autres aéroports de la région.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’accident. Les autorités américaines, dont le Bureau national de la sécurité des transports (NTSB), doivent analyser les communications entre la tour de contrôle et les équipes au sol, ainsi que les conditions dans lesquelles le véhicule s’est retrouvé sur la piste au moment de l’atterrissage de l’appareil.