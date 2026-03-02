Guerre au Moyen-Orient : après les frappes américano-israéliennes, l’Iran riposte et étend le conflit jusqu’à Dubaï

Une crise militaire majeure secoue le Moyen-Orient depuis le 28 février, lorsque les États-Unis et Israël ont lancé une offensive aérienne de grande ampleur contre l’Iran.

L’escalade, qui a déjà fait des centaines de morts et des infrastructures touchées dans plusieurs pays, a franchi un nouveau seuil avec des attaques iraniennes dirigées contre des sites civils et militaires dans le Golfe, notamment aux Émirats arabes unis, bouleversant la stabilité sécuritaire et économique de la région.

Une opération militaire meurtrière au cœur de l’Iran

Samedi dernier, les forces américaines et israéliennes ont déclenché ce qui a été décrit par Washington comme « une frappe préventive massive ». Les attaques ont visé des centres névralgiques du pouvoir iranien et du commandement militaire, faisant plus de 200 morts et plusieurs centaines de blessés à travers l’Iran, selon les chiffres de secours officiels. L’élimination de plusieurs hauts responsables, y compris selon des sources la mort du Guide suprême Ayatollah Ali Khamenei, a entraîné une onde de choc dans la République islamique.

Le gouvernement iranien a confirmé la disparition de Khamenei et d’autres dirigeants importants, tandis qu’un conseil intérimaire a été constitué pour assurer la continuité du pouvoir. Les autorités iraniennes ont fermement mis en garde contre toute attaque étrangère, promettant une réponse « sans pitié » contre les forces états-uniennes et israéliennes présentes dans la région.

Riposte iranienne : missiles, drones et affrontements régionaux

En réponse, l’Iran a lancé une série de missiles balistiques et de drones contre des cibles à travers le Moyen-Orient, touchant notamment des bases militaires américaines, des installations israéliennes et des territoires de plusieurs États du Golfe.

Des explosions ont été entendues à Dubaï, Manama (Bahreïn) et Doha (Qatar), où la population a été surprise par l’intensité des frappes et des interceptions. À Dubaï, des débris de missiles ou drones interceptés ont causé des dégâts matériels et quelques blessés, notamment dans des zones résidentielles et près de sites très fréquentés comme Palm Jumeirah.

Des témoignages et vidéos montrent des systèmes de défense antimissile activés dans les grandes métropoles du Golfe, tandis que les autorités locales ont renforcé les mesures de protection des infrastructures civiles et militaires.

Dubaï et les Émirats : impact civil et économique

La crise a directement touché le cœur économique des Émirats arabes unis :



– Interceptions de missiles et drones au-dessus de Dubaï et d’Abu Dhabi, avec des retombées de débris sur des bâtiments.

– Évacuations partielles et perturbations dans certains quartiers résidentiels.

– Perturbations majeures du trafic aérien au-dessus du Golfe et annulations de vols, affectant les hubs aériens internationaux.

Ce nouveau front de frappes a brisé l’image de calme que la région du Golfe cherchait à maintenir depuis des années, avec des conséquences potentielles sur le tourisme, l’investissement et les marchés financiers.

Réactions politiques et diplomatiques

Les dirigeants des pays du Golfe ont condamné les attaques sur leurs territoires tout en appelant à une désescalade. Les États occidentaux, notamment ceux membres de l’Union européenne, ont exprimé leur préoccupation face à l’élargissement du conflit et insisté pour que des voies diplomatiques soient rétablies afin d’éviter une crise plus vaste.

Malgré ces appels, les responsables iraniens ont réaffirmé qu’ils ne négocieraient pas avec les États-Unis tant que les opérations militaires se poursuivront, rendant incertaine toute perspective immédiate de trêve.

Un conflit aux enjeux mondiaux

Les experts redoutent que l’escalade ne compromette davantage la sécurité énergétique mondiale, notamment si le détroit d’Ormuz, voie de transit cruciale pour le pétrole, est menacé. Les marchés ont déjà réagi avec une forte volatilité des prix de l’énergie, reflet de l’incertitude géopolitique croissante.

Avec les combats qui continuent et les hostilités qui s’étendent bien au-delà des frontières de l’Iran, la région est entrée dans une phase de tension jamais vue depuis des décennies, avec un risque réel de conflit régional élargi.