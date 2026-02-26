Insolite : après 12 ans d’errance, une chatte parcourt 300 km pour retrouver son maître

Une histoire digne d’un roman ! Douze ans après avoir disparu au cours de vacances dans les Ardennes, une chatte identifiée grâce à son tatouage a été réunie avec son maître dans le Val-d’Oise, près de 300 kilomètres plus loin. Une incroyable odyssée qui montre la persévérance surprenante des animaux.

C’est une nouvelle qui a fait sourire et émouvoir les amoureux des animaux : une chatte perdue il y a plus d’une décennie dans les Ardennes a miraculeusement retrouvé son propriétaire après avoir parcouru quelque 300 kilomètres.

Selon nos confrères du Parisien qui révèlent l’information, l’histoire remonte à 2014, lorsque la petite chatte noire répondant au nom de Luna a disparu pendant un séjour chez des proches dans les Ardennes. Malgré des recherches, son maître avait fini par supposer qu’elle ne reviendrait pas, pensant à un accident ou à une disparition sans suite.

Un long voyage jusqu’en Seine-et-Marne

Plusieurs années plus tard, au début du mois de février, un habitant de Saint-Fargeau-Ponthierry (Seine-et-Marne) a découvert une chatte amaigrie dans son jardin et l’a confiée à l’association de protection animale Main dans la patte 77. Les bénévoles ont rapidement remarqué un tatouage à l’oreille de l’animal, bien qu’il fût difficile à lire au premier abord.

Grâce à l’aide d’un professionnel de la SPA de Chamarande (Essonne), ils ont réussi à déchiffrer suffisamment le tatouage pour identifier l’animal comme étant Luna, déclaré perdu il y a douze ans.

Des retrouvailles inattendues

Le 14 février, les bénévoles ont appelé l’ancien propriétaire de Luna, aujourd’hui installé dans le Val-d’Oise, pour lui annoncer la nouvelle. D’abord incrédule, l’homme s’est rendu sur place avec d’anciennes photos pour confirmer l’identité de son chat. Les retrouvailles ont été décrites comme « émouvantes » par les bénévoles, d’autant plus que beaucoup de propriétaires ne se déplacent pas lorsqu’on les contacte pour un animal perdu, souvent parce qu’ils ont adopté un autre compagnon depuis.

Selon les récits, Luna aurait donc parcouru environ 300 kilomètres depuis les Ardennes jusqu’à la Seine-et-Marne, avant d’être retrouvée. Une odyssée qui a surpris même les bénévoles animaliers, tant par la distance que par la durée de l’errance.

Réunis après plus d’une décennie, le maître et sa chatte ont pu enfin se retrouver, offrant une fin heureuse à une longue séparation qui semblait, pendant longtemps, improbable. L’histoire de Luna rappelle aussi l’importance de l’identification des animaux domestiques, qui permet parfois des retrouvailles improbables malgré les années passées.