Tragédie en plein ciel : un nourrisson meurt à bord d’un vol Air France entre Nairobi et Paris

Un voyage pour obtenir des soins s’est terminé en drame lundi matin, lorsqu’un nourrisson a succombé à un arrêt respiratoire alors qu’il se trouvait à bord d’un vol long-courrier de la compagnie française.

Lundi 23 février 2026, le vol AF 815 d’Air France, reliant Nairobi (Kenya) à Paris-Charles-de-Gaulle, a été le théâtre d’un événement tragique : un nourrisson souffrant d’une pathologie cardiaque lourde est décédé d’un arrêt respiratoire dans la matinée, malgré l’intervention de plusieurs médecins présents à bord.

Selon nos confrères de TF1, le bébé, qui avait été autorisé à embarquer malgré son état de santé fragile, se rendait en France pour recevoir des soins spécialisés, a expliqué la compagnie.

Les circonstances du voyage

Face à la situation médicale grave, l’équipage a immédiatement suivi les procédures d’urgence : il a contacté par satellite la régulation médicale du Samu de Paris afin d’obtenir des consignes dédiées et a lancé un appel aux passagers pour mobiliser toute aide possible. Plusieurs professionnels de santé présents dans l’avion ont alors tenté de réanimer l’enfant. Malgré ces efforts, l’enfant n’a pas survécu.

Le vol AF 815 avait décollé la veille au soir de Nairobi et était attendu à l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle vers 6 h 10 ce lundi matin.

Air France a précisé que tous les protocoles sanitaires et médicaux requis avaient été respectés pour permettre au nourrisson et à son accompagnant de voyager. Aucun autre détail sur l’identité de l’enfant ou de la personne qui l’accompagnait n’a été communiqué, par respect pour la vie privée des proches.

Ce drame en plein ciel, rare mais d’une violence émotionnelle forte, rappelle les défis posés par les urgences médicales à 10 000 mètres d’altitude et la solidarité parfois nécessaire entre passagers et équipage pour faire face à des situations critiques.