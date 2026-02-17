Un enfant de 8 ans mortellement fauché à Nîmes : un mineur sans permis suspecté au volant

Un drame a frappé ce mardi matin le quartier de Pissevin à Nîmes (Gard) : un garçon de huit ans, qui se rendait à l’école, a été mortellement percuté par une voiture dont le conducteur présumé, un adolescent de 17 ans, était au volant sans permis. Six personnes ont été placées en garde à vue alors que l’enquête pour homicide routier aggravé est en cours.

Ce mardi 17 février 2026, vers 8h20, un enfant de 8 ans a été violemment percuté par une voiture dans le quartier de Pissevin à Nîmes (Gard), alors qu’il traversait l’avenue des Arts pour se rendre à l’école élémentaire Paul-Langevin. Malgré l’intervention rapide des secours et son transport dans un état grave au CHU, le jeune garçon n’a pas survécu à ses blessures.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le véhicule n’a pas marqué d’arrêt après le choc et a pris la fuite, laissant l’enfant au sol. Cette attitude, caractéristique d’un délit de fuite, a immédiatement mobilisé les forces de l’ordre.

Un conducteur présumé mineur et sans permis

Peu après les faits, la voiture impliquée a été localisée et contrôlée par les policiers du commissariat de Nîmes. Le conducteur présumé, âgé de 17 ans, a été interpellé au domicile de ses parents. Il était sans permis de conduire au moment des faits.

Au total, six personnes liées à l’affaire ont été placées en garde à vue, dont le jeune conducteur. Les circonstances exactes, notamment la raison pour laquelle un mineur conduisait un véhicule – font toujours l’objet d’investigations.

Une enquête de flagrance ouverte

La procureure de la République de Nîmes a indiqué qu’une enquête de flagrance avait été ouverte pour homicide routier aggravé, confiée au commissariat local. Les autorités cherchent à établir les responsabilités précises, y compris le rôle de chacun des occupants du véhicule au moment du drame.

Dans un communiqué, le maire de Nîmes a condamné un acte d’une gravité extrême et appelé à ce que l’auteur présumé réponde de ses actes avec la plus grande sévérité devant la justice. La préfecture du Gard a, elle, annoncé la mise en place d’une cellule de soutien psychologique pour accompagner les élèves et le personnel de l’école touchés par le drame.