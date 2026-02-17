Au Salon de l’Agriculture 2026, une aventure grandeur nature pour toute la famille

Du 21 février au 1er mars 2026, à Paris Expo, Porte de Versailles, le Salon International de l’Agriculture déploie une programmation foisonnante pensée pour les familles et tous les publics. Spectacles, découvertes pédagogiques, rencontres, dégustations et animations immersives invitent petits et grands à explorer, comprendre et célébrer le monde agricole.

Rendez-vous incontournable des passionnés du vivant, le Salon International de l’Agriculture confirme en 2026 son virage familial. Pour sa 62e édition, l’événement transforme ses pavillons en véritable terrain d’exploration, où l’on apprend en s’amusant et où chaque génération trouve matière à s’émerveiller.

Des sabots sur le Ring Central

Premier temps fort : les spectacles équestres du Ring Central (Pavillon 1). Le Grand Ring se métamorphose en carrousel équestre pour accueillir notamment les écuyers du Cadre noir de Saumur. Au programme : une performance théâtrale de dressage, où exercices et figures s’enchaînent sous les yeux d’un public confortablement installé en tribune.

Dans le même pavillon, les visiteurs peuvent également assister au Concours Général des Animaux (rings ovin et porcin), découvrir les élevages caprins, ovins et porcins ou encore profiter d’interludes folkloriques proposés chaque matin.

Un cabinet de curiosités pour explorer l’histoire agricole

Direction le Pavillon 2.2 pour une plongée dans le « cabinet de curiosités agricoles ». Cette nouvelle scénographie met en lumière plus de 50 objets de collection : maquettes d’outils anciens, bézoards, objets en fibres de lin et de chanvre… Une manière ludique, sensorielle et pédagogique de parcourir l’histoire du monde agricole, comme dans un musée vivant.

Le pavillon accueille aussi un espace de jeux de société autour de l’agriculture, des projections quotidiennes de films et documentaires, ainsi qu’un circuit en tracteur à pédales pour les plus jeunes.

S’initier aux métiers de demain

Au Pavillon 5, le Salon se tourne vers l’avenir avec un espace dédié aux « agriculteurs de demain ». Les adolescents et jeunes adultes peuvent y échanger avec étudiants, enseignants et chercheurs issus de lycées agricoles, d’écoles d’ingénieurs et d’écoles vétérinaires. Conférences sur les métiers agricoles, rencontres avec des start-up innovantes de l’AgriTech : l’objectif est clair, susciter ou confirmer des vocations.

Animaux de compagnie et ferme pédagogique

Les amoureux des animaux ne sont pas en reste. Au Pavillon 4, le « royaume des toutous et minous » rassemble chiens et chats de race, animations, ateliers de prévention, démonstrations de dog dancing et de doga (yoga canin), ainsi que des rencontres avec des maîtres-chiens.

Le public peut également visiter l’incontournable ferme pédagogique et ses animaux, ou encore découvrir le bus vétérinaire solidaire Balto.

Sensations hippiques et voyage gustatif

Au Pavillon 6, « Les Terres du Galop » proposent une immersion dans l’univers des jockeys. Les visiteurs peuvent tester des chevaux mécaniques, véritables simulateurs de monte, et assister à la parade des poneys et petits chevaux sur la carrière.

Enfin, au Pavillon 7, place au goût. Les produits emblématiques des 13 régions métropolitaines et des 5 régions ultramarines composent un vaste marché des saveurs. Dégustations, spécialités locales et espace « Élevages du monde » (avec alpagas, dromadaires ou lamas) offrent un véritable voyage gustatif à travers les terroirs. De quoi éveiller les papilles et mieux comprendre la richesse des savoir-faire agricoles.

Au-delà de la découverte, le Salon International de l’Agriculture 2026 revendique une ambition : rapprocher les citoyens du monde agricole. En invitant les familles à vivre une expérience immersive, pédagogique et festive, il rappelle que l’agriculture est à la fois patrimoine, innovation et avenir partagé.

Un Salon sous tension après deux années de crise agricole

L’édition 2026 du Salon International de l’Agriculture s’inscrit dans la continuité d’une période particulièrement agitée pour le monde agricole français et européen.

Depuis 2023, les agriculteurs ont multiplié les mobilisations pour dénoncer :

– la baisse de leurs revenus et la difficulté à vivre de leur travail.

– la hausse des charges (énergie, carburant, alimentation animale).

– la complexité administrative et normative.

– la concurrence internationale jugée déloyale.

– les conséquences des accords commerciaux et des importations à bas coût.

– les effets du changement climatique (sécheresses, aléas répétés).

Ces tensions ont profondément marqué les précédentes éditions du Salon, devenu plus que jamais un espace d’expression politique et sociale.

Cette année, aucun bovin ne sera présent au Salon International de l’Agriculture 2026 en raison d’une crainte sanitaire liée à la dermatose nodulaire contagieuse, une maladie virale touchant le cheptel bovin en France.

Pour éviter tout risque de propagation et par décision collective des éleveurs et des organisateurs, les vaches, taureaux et veaux ne seront pas exposés, ce qui constitue une première historique dans l’histoire du Salon.