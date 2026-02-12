James Van Der Beek : l’acteur emblématique de Dawson s’est éteint à l’âge de 48 ans

L’acteur américain, révélé dans le rôle de Dawson Leery dans la série culte des années 1990, est décédé après une longue bataille contre un cancer colorectal, laissant derrière lui une carrière marquante et une profonde émotion parmi ses proches et ses fans.

James Van Der Beek, l’interprète du héros introspectif Dawson Leery dans la série télévisée Dawson’s Creek, est mort le 11 février 2026 à l’âge de 48 ans des suites d’un cancer colorectal contre lequel il luttait depuis 2023, a annoncé sa famille sur les réseaux sociaux.

Il se battait contre la maladie depuis 2024

Diagnostiqué d’un cancer colorectal de stade 3, Van Der Beek avait rendu publique sa maladie en 2024 et avait partagé avec courage certains aspects de son combat, devenant au passage un visage involontaire de la prévention contre ce type de cancer.

Dans un message poignant publié sur Instagram, son épouse Kimberly a expliqué que l’acteur avait « affronté ses derniers jours avec courage, foi et sérénité », tout en demandant respect et intimité pour la famille en deuil.

Star d’une série qui a marqué toute une génération à la fin des années 1990 et au début des années 2000, Van Der Beek avait connu la célébrité mondiale grâce à Dawson’s Creek, qui a révélé plusieurs acteurs aujourd’hui reconnus, et reste un repère de la culture télévisuelle adolescente.

Outre Dawson, l’acteur a poursuivi une carrière variée à la télévision et au cinéma, apparaissant notamment dans Varsity Blues, The Rules of Attraction ou encore des séries comme Don’t Trust the B—- in Apartment 23.