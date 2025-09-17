The Morning Show : Une cinquième saison de la série phare déjà commandée par Apple TV+

Apple TV+ a annoncé aujourd’hui la reconduction de sa série phare The Morning Show pour une cinquième saison, juste avant la diffusion de la quatrième saison, prévue le 17 septembre 2025.

Cette décision souligne la confiance continue d’Apple dans cette production acclamée, qui explore les coulisses du journalisme télévisé à travers les personnages d’Alex Levy (Jennifer Aniston) et Bradley Jackson (Reese Witherspoon).

Une série en constante évolution !

Depuis sa première en 2019, The Morning Show a su se renouveler à chaque saison, abordant des thèmes d’actualité tels que le mouvement #MeToo, la pandémie de COVID-19 et les tensions politiques aux États-Unis. La quatrième saison, qui se déroule en 2024, plonge les personnages dans un monde médiatique post-vérité, marqué par les deepfakes, les théories du complot et la méfiance envers les médias. La fusion des réseaux UBA et NBN donne naissance à UBN, une nouvelle entité dirigée par Alex Levy et Stella Bak (Greta Lee), confrontées à la présidente du conseil Celine Dumont (Marion Cotillard), une antagoniste ambitieuse.

La série continue de réunir une distribution impressionnante. Outre Aniston et Witherspoon, on retrouve Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Nicole Beharie et Jon Hamm. De nouveaux venus tels que Marion Cotillard, Jeremy Irons, Aaron Pierre, William Jackson Harper et Boyd Holbrook enrichissent l’intrigue de cette saison.

Bien que la reconduction pour une cinquième saison soit une excellente nouvelle, les fans devront patienter. Le rythme de production de la série, avec une saison tous les deux ans, suggère que la saison 5 pourrait être diffusée en 2027. La production n’ayant pas encore débuté, il est peu probable que la série revienne avant cette date.