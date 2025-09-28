The Conjuring : l’univers horrifique bientôt décliné en série sur HBO Max

Série TV. Après huit films et plus de dix ans à terrifier les spectateurs, l’univers The Conjuring s’apprête à franchir une nouvelle étape : HBO Max développe actuellement une série inspirée des enquêtes paranormales des Warren.

Annoncée dès 2023, la série The Conjuring a officiellement trouvé son équipe créative. Selon HBO Max, le projet prolongera directement l’histoire racontée dans les longs métrages, plutôt que d’en proposer une relecture. L’idée est claire : capitaliser sur le succès mondial de la franchise tout en offrant aux spectateurs un format sériel propice à des intrigues plus étendues.

Le projet sera mené par Nancy Won, nommée showrunneuse et productrice exécutive. Elle sera épaulée par Peter Cameron (WandaVision) et Cameron Squires (American Horror Story).

La supervision restera entre les mains des figures incontournables de la saga : James Wan (via Atomic Monster) et Peter Safran. Leur implication garantit une continuité de ton et d’univers avec les films.

Pour l’heure, peu de détails ont filtré sur l’intrigue. On sait seulement que la série s’inscrira dans la continuité directe des films déjà sortis. Une question reste en suspens : Patrick Wilson et Vera Farmiga, qui incarnent Ed et Lorraine Warren au cinéma, reprendront ils leurs rôles à l’écran ?

Aucune confirmation n’a été donnée, mais l’attente est forte.

Quand pourra-t-on voir la série ?

Le timing est loin d’être anodin : le film The Conjuring: Last Rites, sorti début septembre, a réalisé un démarrage impressionnant au box-office mondial (près de 194 millions de dollars en quelques jours). De quoi prouver que le public n’a pas encore perdu le goût des frissons Warren.

Aucune date de diffusion n’a encore été communiquée. Compte tenu du stade actuel de développement, une sortie courant 2026 paraît probable. La série sera disponible en exclusivité sur HBO Max (désormais Max dans certains territoires).

Avec ce nouveau projet, Warner Bros. et HBO Max entendent prolonger la vie d’une franchise devenue culte. Reste à savoir si le passage au format série réussira à maintenir le même équilibre entre peur viscérale, drame familial et surnaturel qui a fait la marque de fabrique de The Conjuring.