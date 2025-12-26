Stranger Things : la saison 5 partie 2 arrive ce vendredi, tout ce qu’il faut savoir avant le retour à Hawkins

À Hawkins, l’hiver marque le grand retour de la fin de la saga phénomène de Netflix avec la mise en ligne ce vendredi 26 décembre de la deuxième partie de la saison 5, une étape décisive avant le clap de fin prévu pour le Nouvel An.

La série phénomène de Netflix signe son grand retour ce vendredi avec la deuxième partie de sa cinquième et ultime saison. Après une première salve d’épisodes très attendue, Stranger Things poursuit son chemin vers sa conclusion, dans un calendrier de diffusion pensé comme un véritable événement mondial.

À l’image de certaines productions phares de la plateforme, Netflix a choisi de découper cette ultime saison en plusieurs parties afin de maintenir l’attention et le suspense. La partie 1, disponible depuis plusieurs semaines, a permis de replonger les spectateurs dans l’univers de Hawkins et de poser les bases de cette dernière aventure.

La partie 2, mise en ligne ce vendredi, comprend trois nouveaux épisodes. En France, ils seront accessibles dès le milieu de la nuit, conformément à la stratégie de sortie mondiale simultanée de Netflix. Un dernier épisode, présenté comme le final définitif de la série, est quant à lui attendu pour le 31 décembre, clôturant près de dix ans d’histoire.

Une saison placée sous le signe de la conclusion

Sans entrer dans les détails de l’intrigue, cette cinquième saison a été pensée comme une synthèse de tout ce qui a fait le succès de Stranger Things : une aventure chorale, une forte dimension émotionnelle et une montée progressive des enjeux. La partie 2 s’inscrit dans cette dynamique, avec un rythme appelé à s’intensifier à mesure que la série se rapproche de sa conclusion.

Les créateurs ont à plusieurs reprises insisté sur leur volonté de boucler toutes les trajectoires narratives ouvertes depuis la première saison, tout en restant fidèles à l’ADN de la série : l’amitié, la nostalgie des années 80 et le goût du spectacle.

Un phénomène culturel en passe de tirer sa révérence

Depuis son lancement en 2016, Stranger Things s’est imposée comme l’un des plus grands succès de l’histoire de Netflix, révélant une génération d’acteurs et influençant durablement la pop culture. Chaque nouvelle saison est devenue un événement mondial, alimentant discussions, théories et marathons de visionnage.

Avec cette partie 2 de la saison 5, la série entre dans sa phase finale. Si la conclusion n’est pas encore diffusée, ce nouveau chapitre marque déjà un tournant important, celui où l’histoire accélère avant son ultime point d’orgue.

Le compte à rebours est donc lancé : dès ce vendredi, Hawkins rouvre ses portes pour un retour très attendu, avant un adieu définitif programmé pour la fin de l’année.