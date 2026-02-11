Un homme armé d’un couteau neutralisé par la police dans le XIIIe arrondissement de Paris

Un individu menaçant un chauffeur de bus avec un couteau a été blessé par un tir policier, mercredi en fin d’après-midi à Paris. Aucune autre victime n’est à déplorer et son pronostic vital n’est pas engagé.

Un homme armé d’un couteau a été neutralisé par les forces de l’ordre mercredi en fin d’après-midi dans le XIIIe arrondissement de Paris, a appris l’AFP de source policière. L’individu venait de menacer un chauffeur de bus lorsqu’il a été pris en charge par les policiers intervenus sur place.

Selon les premiers éléments communiqués, l’homme aurait brandi un couteau en direction du conducteur du véhicule de transport en commun. Alertées, les forces de l’ordre se sont rapidement rendues sur les lieux afin de maîtriser l’auteur des faits.

L’individu touché par balle

Au cours de l’intervention, un tir a été effectué par les policiers, atteignant le suspect. Blessé, ce dernier a été pris en charge par les secours. D’après une source proche du dossier, son pronostic vital n’est toutefois pas engagé.

Aucune autre personne n’a été blessée lors de l’incident, ont précisé les autorités. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes des faits et d’établir le déroulé précis de l’intervention policière.