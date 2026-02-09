Essonne : Il se fait agresser par des individus porteurs de sabre après avoir sauvé sa compagne d’une agression sexuelle

Un homme et sa compagne ont été agressés dans la commune de Palaiseau (Essonne), le lundi 2 février par trois hommes dont deux qui étaient munis de sabre.

Son acte héroïque aurait bien pu lui coûter la vie. Lundi dernier, un homme et sa compagne ont été agressés rue de Victor Hugo à Palaiseau par plusieurs individus, a-t-on appris de source policière, confirmant une information du Figaro.

Selon cette dernière, les faits se sont produits aux environs de 22 heures. Une femme qui marchait dans cette rue de l’Essonne, s’est faite importunée par un individu qui l’a suivait. L’homme se serait montré insistant envers sa victime et aurait essayé de l’embrasser. Cette dernière est parvenue à prévenir rapidement son conjoint qui s’est aussitôt déplacé. S’en est suivie une petite altercation entre les deux hommes.

Armés de sabres

Mais la situation s’est rapidement envenimée quand deux autres individus ont rejoint le premier agresseur. Armés de sabres de type « samouraï », les hommes qui étaient visiblement déterminés ont tenté de frapper leur victime qui est parvenue à esquiver les coups de sabre saufs les quelques coups de pieds qu’il a reçu.

Légèrement blessé, il est parvenu à prendre la fuite avec sa compagne. Ces derniers se sont rendus au commissariat de Palaiseau qui a immédiatement ouvert une enquête.

Les images de vidéo surveillance de la ville seraient actuellement en cours d’exploitation pour tenter d’identifier les auteurs de cette violente agression, nous précise cette même source.