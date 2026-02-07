Un garçon de 9 ans gravement brûlé par un défi TikTok : l’hôpital lance un avertissement urgent

Chicago (États-Unis), 7 février 2026, Un simple jeu sensoriel a tourné au drame pour un enfant de Plainfield, en banlieue de Chicago, après qu’il a tenté d’imiter une pratique virale sur les réseaux sociaux. Caleb Chabolla, 9 ans, a subi de graves brûlures au visage et aux mains après avoir placé un Needoh Cube au micro-ondes, croyant rendre le jouet plus souple, a rapporté ABC7 : « Il criait : ça brûle, ça brûle », raconte sa mère.

Le Needoh Cube, un jouet anti-stress rempli d’une substance gélatineuse, a littéralement explosé dans le four, projetant du gel chaud qui s’est collé à la peau du garçon. L’enfant a été transporté d’urgence au Loyola Medicine Burn Center, où les médecins ont diagnostiqué des brûlures graves de deuxième degré. Heureusement, son œil, bien que très gonflé, ne devrait pas subir de dommages permanents, ont précisé les soignants auprès du média Abc7.

L’hôpital souligne que Caleb est déjà le quatrième enfant traité cette année pour des blessures liées à cette même tendance, qui circule sur TikTok : la consigne est de chauffer le cube pour qu’il devienne plus malléable, sans avertir des risques encourus. « Nous voyons souvent les résultats négatifs de ces défis », déclare Kelly McElligott, coordinatrice du service des brûlés de Loyola. « Ceux qui publient les vidéos ne montrent pas les accidents. On ne voit que les moments « cool ».

La famille de la victime appelle les parents à la vigilance

La famille de l’enfant appelle désormais les parents et les jeunes à la prudence face aux contenus viraux : ce qui peut sembler ludique en ligne peut cacher des dangers réels. « Parfois, on prend pour acquis ce que nous connaissons, ce qui est du sens commun pour nous ne l’est pas pour eux. Pensez avant d’agir », insiste la mère de Caleb.

L’affaire intervient lors de la Semaine nationale de sensibilisation aux brûlures, un rappel poignant des dangers que peuvent représenter certains défis en ligne lorsqu’ils sont reproduits sans encadrement adulte.