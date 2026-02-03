Sanary-sur-Mer (Var) : Une professeure de collège grièvement poignardée par un élève, son pronostic vital engagé

Une enseignante d’arts plastiques du collège La Guicharde, âgée de 60 ans, a été grièvement blessée ce mardi après-midi par un élève de troisième qui l’a attaquée à coups de couteau devant la classe. L’adolescent de 14 ans a été immédiatement interpellé et placé en garde à vue, tandis que le pronostic vital de sa victime reste engagé, selon les autorités.

Peu après 14 h, au collège La Guicharde, un élève de troisième, âgé de 14 ans, s’est soudainement levé et a asséné trois à quatre coups de couteau à son professeur d’arts plastiques, une femme de 60 ans, selon le procureur de la République de Toulon, confirmant une information de RTL. La victime a été gravement blessée au torse et au bras et prise en charge avec un pronostic vital engagé avant d’être évacuée par les secours vers l’hôpital Sainte-Anne de Toulon, où elle était en cours d’opération dans la soirée.

Une agression brutale devant les élèves

Le collégien a été interpellé sans résistance par un membre du personnel de l’établissement puis placé en garde à vue pour tentative d’assassinat, a précisé le parquet. Aucune motivation religieuse ou politique n’a été établie à ce stade de l’enquête. Les premiers éléments des investigations suggèrent que l’adolescent entretenait des tensions avec son enseignante ces derniers temps, notamment liées à des rapports disciplinaires qu’elle avait rédigés à son sujet.

Cette attaque intervient alors que le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, a annoncé se rendre sur place pour rencontrer les équipes éducatives, les élèves et les autorités locales. Sur le réseau social X, il a exprimé sa solidarité envers la victime, sa famille et l’ensemble de la communauté éducative, soulignant l’émotion suscitée par cet épisode tragique.

Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a également réagi, affirmant suivre l’évolution de la situation en lien avec son homologue de l’Éducation et partageant “l’effroi de la communauté éducative, de la famille, des élèves”. L’Elysée a indiqué que le président de la République était tenu informé de l’état de santé de l’enseignante et de l’avancement de l’enquête.

L’incident relance le débat sur la sécurité dans les établissements scolaires et la prévention des violences envers les enseignants, un sujet sensible en France après plusieurs attaques ces dernières années. Dans l’immédiat, l’établissement demeurait sous le choc et les autorités poursuivent leurs investigations pour comprendre les circonstances précises de cet acte.