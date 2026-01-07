Épisode hivernal en Île-de-France : à 18h00, le réseau routier revient progressivement à la normal sauf sur certains axes comme la N118

Un épisode hivernal marqué touche actuellement l’Île-de-France, où la neige tombée dès le début de la matinée continue d’avoir des conséquences notables en cette fin de journée. À 17h20, les températures restent proches de 0 °C, sous un ciel majoritairement couvert, favorisant le maintien de la neige au sol et la formation de zones glissantes sur de nombreux axes.

Les premières chutes de neige ont été observées dès les premières heures de la matinée, blanchissant progressivement routes, trottoirs et espaces verts sur une large partie de la région. Si l’intensité des précipitations a diminué au fil de la journée, le froid persistant empêche une fonte rapide, prolongeant les difficultés jusqu’en soirée.

Météo-France maintient une vigilance neige-verglas sur l’ensemble de l’Île-de-France, en raison du risque accru de regel en soirée et durant la nuit.

Un réseau routier toujours perturbé

Les conditions de circulation restent compliquées à l’heure de la sortie des bureaux. Plusieurs axes majeurs, notamment en grande couronne, demeurent partiellement enneigés ou humides, avec un risque de verglas accentué par la baisse progressive des températures.

Les autorités appellent les automobilistes à redoubler de prudence, à réduire leur vitesse et à éviter les déplacements non indispensables. Les services de voirie poursuivent les opérations de salage, notamment sur les axes prioritaires.

Réouverture progressive partielle de la N118 dans l’après-midi

la N118 a commencé à rouvrir sur certaines sections, notamment sur le tronçon entre Vélizy et le Pont de Sèvres. Les autres tronçons restent fermés pour l’instant, dans les deux sens. La fermeture complète de la route persiste notamment sur les secteurs encore jugés dangereux au-delà de ce tronçon partiellement ouvert.

Transports sous surveillance

Les transports en commun fonctionnent globalement, mais avec des ralentissements et retards ponctuels, en particulier sur certaines lignes de bus et de trains régionaux exposées aux conditions hivernales. Les opérateurs recommandent aux usagers de consulter les informations trafic en temps réel.

À 17h20, aucune nouvelle chute de neige significative n’est signalée, mais la situation reste évolutive. Le principal risque concerne désormais le regel nocturne, susceptible de compliquer à nouveau la circulation dès la fin de soirée et au petit matin.