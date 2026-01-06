Neige et verglas en France : Le bilan fait état de six morts sur les routes

Un intense épisode de neige et de verglas a paralysé une large partie de la France depuis ce lundi, provoquant des conditions de circulation extrêmement dangereuses. Au moins six personnes ont trouvé la mort sur les routes, dont deux en Île-de-France, où la situation a été aggravée par des embouteillages record et des perturbations des transports. Le ministre des Transports a critiqué Météo-France, estimant que l’intensité de l’épisode avait été sous-estimée, relançant le débat sur les prévisions et la gestion de crise.

L’épisode neigeux qui touche la France depuis le début de la semaine a fait au moins six victimes sur les routes, selon les autorités et plusieurs médias français. Parmi elles, deux décès sont confirmés en Île-de-France : un conducteur de VTC décédé après que son véhicule ait heurté un trottoir et chuté dans la Marne au Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne) dans la nuit de lundi à mardi, et un autre conducteur mort dans un accident impliquant un fourgon en Seine-et-Marne.

Trois autres personnes sont décédées dans les Landes, dont deux dans une collision entre deux autocars sur l’A63 et une autre dans un accident près de Saint-Paul-lès-Dax, tandis qu’un motard a perdu la vie après avoir glissé près de Rennes.

Des perturbations généralisées sur les routes et les transports

La neige et le verglas ont causé des perturbations massives dans une grande partie du pays, particulièrement dans le nord et l’ouest. En Île-de-France, les conditions ont été qualifiées d’exceptionnelles :



– Vigilance orange neige-verglas maintenue par Météo-France pour 26 départements, dont tous ceux de la région parisienne.

– Record d’embouteillages historiques, avec des cumuls dépassant souvent 900 kilomètres d’embouteillages sur les axes franciliens lors des pics de circulation.

– Interruption de lignes de bus et trafic ferroviaire perturbé, notamment chez la RATP, qui a limité l’exploitation de nombreuses lignes dans Paris et sa petite couronne.



Pour réduire les risques, la vitesse a été limitée à 80 km/h sur les grands axes et la circulation des poids lourds de plus de 3,5 tonnes a été temporairement interdite sur les principaux corridors routiers.

Polémique sur les prévisions météorologiques

Alors que la situation restait critique, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a souligné que l’intensité de l’événement neigeux avait été « un peu sous-estimée » par Météo-France, notamment en Île-de-France. L’organisme météorologique avait prévu des accumulations de neige plus faibles que celles finalement observées (annonçant environ 3 cm alors que par endroits jusqu’à 8 cm sont tombés).

Le ministre a insisté sur le fait que les mesures de prévention, telles que le sablage des routes et les restrictions de circulation, ont été appliquées pour éviter un scénario comparable à l’épisode de 2018 avec de nombreux automobilistes « naufragés » sur les autoroutes.

Perspectives et recommandations

Si les chutes de neige ont commencé à se déplacer vers le sud-ouest du pays mardi, de nouvelles précipitations et des conditions de verglas sont encore possibles dans plusieurs régions, aggravées par des températures très basses.

Les autorités recommandent toujours une grande prudence sur les routes, l’usage des transports en commun lorsque possible, et de limiter les déplacements non essentiels tant que les conditions restent dangereuses.