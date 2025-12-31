France sous haute surveillance pour le réveillon : 90 000 policiers et gendarmes mobilisés

Pour assurer la sécurité du passage à la nouvelle année, l’État a déployé un dispositif sécuritaire d’une ampleur exceptionnelle sur l’ensemble du territoire. À Paris, plusieurs points de vigilance sont activés et une forte présence policière est attendue autour des lieux de rassemblement festifs.

Alors que les Français s’apprêtent à célébrer le passage au Nouvel An, le ministère de l’Intérieur a annoncé la mobilisation de 90 000 policiers et gendarmes à travers la France pour la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Cette opération, similaire en termes d’effectifs à celle de l’année précédente, vise à garantir la tranquillité publique face à une menace terroriste jugée élevée et aux risques de violences urbaines traditionnelles propres à la Saint-Sylvestre.

Sur le plan national, les forces de l’ordre seront dispatchées afin d’assurer la sécurité des rassemblements populaires et des axes de circulation. À Paris et en petite couronne, environ 10 000 agents seront présents pour encadrer les grands points de concentration, notamment les Champs-Élysées, le Champ-de-Mars ou encore les abords de la Tour Eiffel. Les autorités ont également décidé de ne pas organiser de concert sur l’avenue parisienne cette année, une mesure destinée à réduire les risques liés aux mouvements de foule.

Le ministre de l’Intérieur, lors de ses interventions médiatiques, a insisté sur la nécessité d’une « tolérance zéro » face aux troubles à l’ordre public, tout en rappelant que la présence policière vise aussi à protéger les nombreux fêtards présents dans les rues. Parallèlement, des consignes strictes ont été données aux préfets pour prévenir les violences urbaines et les jets de mortiers dirigés contre les forces de sécurité, un phénomène récurrent lors de certaines soirées de fin d’année.

En marge de ce dispositif, les autorités restent également attentives au contexte international et à la persistance des tensions mondiales, qui contribuent à maintenir le pays en état de vigilance élevée en matière de sécurité intérieure.