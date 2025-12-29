Collision mortelle de deux hélicoptères dans le New Jersey

Un pilote tué, un autre grièvement blessé après une collision en plein vol près de Hammonton.

Un drame aérien s’est produit dimanche matin dans le sud du New Jersey, où deux hélicoptères légers sont entrés en collision en plein vol près de l’aéroport municipal de Hammonton, relate le site américain TMZ. L’incident a coûté la vie à l’un des pilotes tandis que l’autre a été transporté en urgence à l’hôpital dans un état critique, ont annoncé les autorités locales et fédérales.

La tranquillité dominicale a été brisée vers 11 h 25 (heure locale) le 28 décembre lorsqu’un appel d’urgence a signalé un accident d’aviation impliquant deux hélicoptères au nord de White Horse Pike, à proximité de Basin Road. Selon la police de Hammonton, les secours ont rapidement trouvé les épaves des appareils et l’un des hélicoptères entièrement embrasé.

Les deux appareils sont entrés en collision

Les enquêteurs de la Federal Aviation Administration (FAA) et du National Transportation Safety Board (NTSB) ont été dépêchés sur place. Les premiers éléments suggèrent qu’un Enstrom F-28A et un Enstrom 280C, chacun piloté par une seule personne, se suivaient dans l’espace aérien lorsqu’ils sont entrés en collision.

Un témoin présent dans un café voisin a décrit une scène effrayante : un bruit soudain, puis un hélicoptère en perte de contrôle qui s’est abattu avant l’impact final. Les forces de l’ordre ont demandé au public de rester éloigné pour faciliter le travail des secours et des enquêteurs.

À ce stade, les circonstances précises de la collision restent inconnues. L’enquête, qui pourrait prendre plusieurs semaines, devra notamment déterminer si des problèmes de communication ou de visibilité ont contribué à l’accident.