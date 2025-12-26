Trois femmes poignardées dans le métro parisien : l’auteur interpellé, la piste terroriste écartée

Trois femmes ont été victimes d’agressions au couteau dans trois stations différentes du métro parisien, vendredi en fin d’après-midi sur la ligne 3.

Les attaques, qui ont semé la panique parmi les usagers avant d’être maîtrisées par les forces de l’ordre, ont fait plusieurs blessées légères. L’auteur présumé, un homme de 25 ans déjà connu des services de police, a été interpellé en début de soirée à Sarcelles (Val-d’Oise). Selon les autorités, aucun élément ne laisse à ce stade penser à un acte terroriste.

Attaque dans le métro Parisien : Ce que l’on sait à ce stade :

Les faits se sont déroulés vendredi 26 décembre entre 16 h 15 et 16 h 45, sur la très fréquentée ligne 3 du métro parisien, qui relie Bagnolet à Levallois-Perret. Un homme armé d’un couteau s’en est pris successivement à trois femmes dans les stations Arts-et-Métiers, République et Opéra, suscitant l’effroi parmi les voyageurs présents.

Selon des témoignages recueillis, les victimes ont été touchées à différents niveaux du corps, notamment à la jambe, au dos et à la cuisse mais leurs blessures n’ont pas mis leur pronostic vital en danger. Deux d’entre elles ont été prises en charge et transportées à l’hôpital, tandis que la troisième s’y serait rendue d’elle-même après l’attaque.

Interpellation et profil du suspect

Rapidement, les services de police ont exploité les images de vidéosurveillance du réseau de transport pour identifier un suspect. Grâce à ces éléments, à la géolocalisation de son téléphone portable et à une coopération étroite entre les services de la sûreté régionale des transports (SRT) et les policiers du Val-d’Oise, l’auteur présumé a été localisé et arrêté vers 18 h 55 à son domicile à Sarcelles, en banlieue nord de Paris.

L’homme, âgé de 25 ans et d’origine malienne, était déjà connu des services de police pour divers faits, principalement des atteintes aux biens, a précisé le parquet de Paris. Une enquête a été ouverte pour tentative d’homicide volontaire et violences volontaires avec arme.

Piste terroriste écartée, vers une explication psychologique

D’après les premières déclarations officielles relayées par plusieurs médias, la piste terroriste a été rapidement écartée par les autorités judiciaires et policières. Le parquet ainsi que les enquêteurs privilégient l’hypothèse d’un acte commis par une personne déséquilibrée ou fragile psychologiquement, plutôt que d’un attentat planifié.

La nouvelle de ces agressions a suscité une vive émotion parmi les usagers des transports parisiens, déjà sensibles aux questions de sécurité. La RATP a confirmé la mobilisation des équipes de secours et des unités de sécurité sur la ligne impactée, tandis que les forces de l’ordre ont salué la rapidité d’identification du suspect.