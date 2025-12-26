Tragique accident au drive : un homme de 69 ans meurt coincé entre sa voiture et le guichet McDonald’s

Un septuagénaire est mort mardi matin au McDonald’s de Grand Island (Nebraska) dans un accident rare et tragique. Alors qu’il tentait de payer sa commande au drive, l’homme a été coincé entre sa voiture et le guichet automatique.

Un homme a perdu la vie mardi matin dans un incident tragique et rarissime survenu au McDonald’s de 2nd Street à Grand Island (Nebraska). Alors qu’il tentait de payer sa commande au guichet automatique d’un drive, l’homme a été coincé entre sa voiture et la paroi du restaurant, subissant des blessures mortelles, ont indiqué les forces de l’ordre locales et les secours. L’employé du fast‑food qui a tenté de le secourir a également été blessé. L’accident est pour l’heure classé comme un événement « 100 % accidentel » par la police.

Un geste anodin devenu tragique

Selon les premières déclarations des enquêteurs de la Grand Island Police Department, le drame s’est produit peu avant 10 h 30 (heure locale). La victime, identifiée comme Michael Dickinson, 69 ans, était seule à bord de son véhicule dans la file du drive‑thru et aurait ouvert la portière pour atteindre la fenêtre de paiement. C’est à ce moment, selon les autorités, que son véhicule aurait pu bouger de manière inattendue, le pinçant entre le montant de la portière et le comptoir du guichet.

« Nous ne savons pas si le véhicule a avancé brusquement ou ce qui s’est exactement passé, mais il s’est retrouvé coincé entre la portière et le guichet », a déclaré Dean Elliott, chef de la police de Grand Island, repris par les médias locaux.

Les secours, appelés sur place par des témoins, ont rapidement dégagé l’homme et l’ont transporté d’urgence au CHI Health St. Francis Emergency Room, où il a finalement succombé à ses blessures, selon les informations des autorités.

Un employé du McDonald’s s’est porté volontaire pour tenter de dégager la victime en entrant par le côté passager du véhicule, mais a été blessé dans l’opération. Il a été transporté à l’hôpital et est désormais hors de danger, selon les déclarations recueillies.

Une enquête a été ouverte

La Accident Reconstruction Team du département de police est engagée dans une enquête approfondie pour déterminer les circonstances exactes de cet accident qualifié de « freak accident ». Aucun élément ne laisse, pour l’instant, penser à un acte volontaire ou à une défaillance mécanique intentionnelle.

Sur les réseaux sociaux, la famille de M. Dickinson a partagé des messages bouleversants sur ce qui aurait été leur premier Noël sans lui, soulignant son rôle de grand‑père aimant, sa personnalité dévouée et sa carrière de mécanicien apprécié pour sa fiabilité et sa gentillesse.

Une accident similaire survenu au Canada en 2021

Les analystes de presse américaine mentionnent qu’un incident semblable s’était déjà produit en 2021 à Vancouver (Canada), où un homme avait perdu la vie en tentant de ramasser un objet tombé lors d’un passage au drive‑thru, son véhicule roulant encore au moment où il était sorti.