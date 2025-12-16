Le PSG condamné à verser près de 61 millions d’euros à Kylian Mbappé

Dans un jugement très attendu mardi, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné le Paris Saint-Germain (PSG) à verser environ 61 millions d’euros à Kylian Mbappé pour des salaires et primes impayés à la fin de son contrat avec le club francilien, avant son transfert à Real Madrid en 2024. Cette décision marque un tournant dans l’un des contentieux les plus médiatisés du football français, mettant en lumière l’application du droit du travail dans un contexte où les relations entre un club et sa star mondiale s’étaient fortement dégradées.

Le Paris Saint-Germain a été contraint par la justice prud’homale à régler une somme conséquente à son ancien attaquant Kylian Mbappé, aujourd’hui capitaine de l’équipe de France et joueur de Real Madrid. Les magistrats ont estimé que le club n’avait pas respecté le versement de salaires et de divers bonus, notamment liés à la fin du contrat du joueur en juin 2024 et doivent donc rembourser près de 61 millions d’euros.

Ce montant couvre notamment des salaires d’avril à juin 2024, des primes de signature, et des bonus d’éthique non perçus par le champion du monde durant la dernière période de son engagement avec le PSG. Bien que le club ait annoncé étudier un possible appel, le jugement a été assorti d’une exécution provisoire, ce qui oblige le club à payer immédiatement même en cas de recours.

Le club parisien pourrait faire appel de cette décision

Du côté du PSG, la direction a déclaré prendre acte de la décision et s’est engagée à l’exécuter tout en se réservant le droit de faire appel; les avocats du club étudient désormais les options juridiques après ce revers.

Pour Mbappé, qui réclamait initialement bien plus, jusqu’à 263 millions d’euros selon ses avocats, cette victoire judiciaire renforce sa position dans ce long litige, même si toutes ses demandes n’ont pas été satisfaites par le tribunal.

Cette affaire, suivie de près par les observateurs du football européen, rappelle que même dans les hautes sphères du sport professionnel, le droit du travail reste contraignant et applicable à tous les acteurs, quelle que soit leur notoriété.