Massacre à Bondi Beach : au moins 11 morts lors d’une attaque contre un rassemblement de Hanouka

Dimanche soir, une fusillade a éclaté lors d’un événement célébrant le début de Hanouka à Bondi Beach, à Sydney. Les autorités australiennes qualifient l’attaque de « terroriste » et « antisémite » : au moins onze personnes ont été tuées et des dizaines blessées. L’un des auteurs a été tué, un autre est en garde à vue dans un état critique ; un passant est salué pour avoir désarmé un assaillant.

Les tirs ont commencé dimanche 14 décembre en début de soirée à proximité du Pavillon de Bondi, alors qu’un rassemblement intitulé Chanukah by the Sea attirait des centaines de personnes sur la célèbre plage de Sydney. Selon la police de Nouvelle-Galles-du-Sud, deux hommes armés ont ouvert le feu sur la foule. Les services d’urgence ont fait évacuer les lieux et installé un périmètre.

Un bilan d’au moins 11 morts et d’une trentaine de blessés

Les bilans communiqués par les autorités et les principaux médias font état d’au moins 11 morts et d’environ 29 blessés, parmi lesquels plusieurs dans un état grave ; deux policiers figurent parmi les blessés. Des images de victimes évacuées et de secouristes intervenant ont été diffusées par les agences de presse.

Un des assaillants a été tué sur place par la police; un second a été arrêté et se trouve hospitalisé dans un état critique. La police a indiqué avoir retrouvé un engin suspect lié à l’un des véhicules impliqués et traite l’affaire comme une attaque terroriste ciblant la communauté juive locale. Les enquêteurs précisent qu’au moins un des suspects était connu des services de sécurité, sans pour l’heure confirmer de lien direct avec d’autres dossiers.

Le héroïsme d’un homme

Plusieurs vidéos partagées sur les réseaux montrent un passant, identifié dans la presse locale comme un commerçant, se précipiter et maîtriser un agresseur, arrachant son arme avant d’être aidé par d’autres civils. Ce geste est largement cité comme ayant probablement limité le nombre de victimes. Les témoignages évoquent une scène de panique et d’horreur.

🇦🇺 Le HÉROS du jour !



👉🏻 Alors qu'un terrible attentat a eu lieu ce matin en #Australie, cet homme a pris tous les risques en se jetant sur l'ordure terroriste, pour le désarmer.



Il a alors permis de sauver des dizaines de vies ! 🙏🏻👏🏻

pic.twitter.com/QArRPOvC84 — Hope News (@HopeMediaFR) December 14, 2025

Le Premier ministre Anthony Albanese a qualifié l’événement d’« acte de terreur antisémite » et a annoncé la mobilisation de toutes les ressources nécessaires pour l’enquête et la protection des communautés. Des dirigeants du monde entier ont exprimé leur indignation et leur solidarité avec les victimes et la communauté juive australienne. Des responsables israéliens et d’autres capitales ont également condamné l’attaque.

L’attaque survient dans un climat de tensions et d’incidents antisémites suivis depuis le début du conflit Israël–Gaza en 2023, selon les autorités et organisations communautaires. Les médias australiens rappellent que la dernière fusillade d’une telle ampleur remonte au massacre de Port Arthur en 1996, soulignant la rareté et la gravité d’un tel événement dans un pays doté de lois strictes sur les armes.