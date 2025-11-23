Marine Le Pen réaffirme sa détermination pour la présidentielle de 2027 : « je ne renonce absolument pas »

Malgré une condamnation qui la rend inéligible pendant cinq ans, Marine Le Pen clame sa combativité et maintient son ambition d’être la candidate du Rassemblement National à l’élection présidentielle de 2027, tout en évoquant une possible passation de pouvoir si sa situation judiciaire l’exige.

Marine Le Pen, figure de proue du Rassemblement National (RN), a largement réitéré, ce dimanche 23 novembre, son ambition de briguer à nouveau l’Élysée en 2027. Dans une interview accordée à Ouest-France, elle martèle : « Non, non, je ne renonce absolument pas, je suis extrêmement combative. »

on affirmation survient dans un contexte judiciaire tendu : la dirigeante du RN a été condamnée en première instance à une peine d’inéligibilité de cinq ans, avec exécution provisoire, dans l’affaire des assistants parlementaires européens.

Elle sera prochainement jugée en appel, du 13 janvier au 12 février 2026. Marine Le Pen indique qu’elle pourrait néanmoins envisager de laisser sa place à la tête du RN si sa peine est confirmée ou si un nouvel arrêt judiciaire survient trop près de la date du scrutin. « Si la Cour de cassation rend une décision trop proche de la présidentielle, la campagne du RN ne pourrait pas se dérouler dans de bonnes conditions », prévient-elle.

Dans cette hypothèse, elle évoque la possibilité de céder la candidature à Jordan Bardella, président du parti. À ses adversaires, elle rétorque qu’abandonner son projet serait non seulement un renoncement personnel, mais aussi un affaiblissement stratégique pour son camp : « Je ne mettrai pas en péril les chances de mon camp politique à la présidentielle », déclare-t-elle, réfutant toute interprétation de ses propos comme un désistement.

Son discours est à la fois combatif et prudent : si Le Pen ne ferme pas la porte à la présidentielle, elle semble consciente des risques que sa situation judiciaire fait peser sur sa candidature. Reste à voir si, d’ici 2027, sa ligne de front politique pourra résister aux décisions de justice à venir.