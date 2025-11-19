Une première semaine hivernale s’installe sur l’Hexagone

L’arrivée d’un air polaire plonge la France dans une ambiance hivernale : températures bien en dessous des normales, gelées fréquentes, risque de verglas, et même des chutes de neige attendues dès le milieu de semaine.

Cette semaine marque le retour d’un hiver bien installé sur le territoire français, porté par une masse d’air polaire qui glisse sur l’Hexagone. Selon Météo-France, les températures chutent nettement, passant sous les normales de saison, avec des phénomènes de gel et de verglas qui s’imposent dans de nombreuses régions.

Après une semaine précédente plus douce, le froid revient brutalement. Dès lundi soir, les températures observées sont tombées à 0 °C entre la Normandie et le Grand-Est. L’influence anticyclonique renforce cette descente d’air froid : mardi, des gelées fréquentes touchent la moitié nord, certaines atteignant jusqu’à − 5 °C localement, notamment entre les Ardennes et le plateau lorrain.

Mercredi, la baisse se poursuit : la nuit qui suit s’annonce particulièrement délicate, avec un renforcement des phénomènes hivernaux et un risque accru de neige et de verglas. Jeudi, le mercure reste bien en dessous des normales, avec des gelées quasi généralisées le matin, sauf près des côtes, en Occitanie et dans la moyenne vallée du Rhône. En journée, le froid persiste : les températures pourraient se situer 4 à 6 degrés sous les valeurs habituelles pour cette période.

Selon les prévisions de Météo-France, les journées les plus froides sont à surveiller vendredi et samedi.

Neige en vue sur certaines régions

Lundi, le front froid a déjà provoqué des précipitations neigeuses sur les massifs, notamment dans les Alpes du Nord où la limite pluie-neige est descendue en dessous de 1 000 m.

Mercredi, les conditions devraient encore se refroidir : des pluies gagnent le Val de Loire, le Centre, l’Île-de-France jusqu’au Benelux. Près des frontières belges et allemandes, la pluie pourrait se mêler à la neige. Dans le Massif central, les premières neiges sont attendues dès 600 m d’altitude. En soirée, les Pyrénées, le Jura et les Alpes du Nord pourraient voir la limite pluie-neige baisser jusqu’à 600 m (ou autour de 1 000 m dans les Pyrénées).

Jeudi, le Nord-Est, la Bourgogne-Franche-Comté, le nord de Rhône-Alpes pourraient connaître des averses mêlées de pluie et de neige jusqu’en plaine. Les régions du Centre et de l’Île-de-France pourraient aussi être concernées par des précipitations neige-verglas, tandis que des giboulées sont possibles le long des côtes de la Manche.

Pour le sud et l’ouest, le temps devrait rester plus sec, à l’exception toutefois de la Nouvelle-Aquitaine, où des nuages portant des pluies et de la neige (à partir de 700 m) pourraient affecter les Pyrénées.

Vendredi, la météo devrait rester hivernale, bien que des incertitudes persistent quant aux précipitations.